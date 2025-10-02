La línea 3 de metro añade una nueva estación a su recorrido: será la primera y estará en el nuevo barrio del Higuerón

Los trenes de la futura línea 3 de metro harán una parada más en su recorrido de norte a sur hasta el Prado de San Sebastián. Pero no se trata de una cualquiera, será la primera de todas. Hasta este miércoles siempre se había hablado de la estación de Pino Montano Norte, que está "prácticamente terminada" en palabras del alcalde, como la inicial del trazado. Sin embargo, la construcción del nuevo Distrito Tecnológico en el Higuerón Norte y la necesidad de potenciar su movilidad para que no se quede aislado de la ciudad ha llevado al Ayuntamiento de Sevilla a pactar con Iberdrola -propietaria de los suelos de este nuevo barrio- la ejecución de esta nueva parada cuyos detalles se están ultimando con la Junta de Andalucía, promotora del proyecto.

El Gobierno de José Luis Sanz presentó este miércoles el Distrito Tecnológico junto a Iberdrola Inmobiliaria, filial de la multinacional energética, y entre las grandes novedades del proyecto se anunció una pieza clave del puzzle, que el Metro de Sevilla también permitirá llegar a las 2.546 nuevas viviendas que se levantarán, además de oficinas, un centro deportivo, una biblioteca, colegios, un centro de salud, pistas de pádel, piscinas y otros espacios relacionados con la industria tecnológica.

Según el primer edil popular, esta parada será en superficie, igual que la de Pino Montano Norte, porque "es mucho más fácil de hacer". El tramo en el que irá ubicada era el que enlazaba Pino Montano con las cocheras, pero se ha encontrado espacio suficiente para ubicar una parada más "a una distancia adecuada", explica también el arquitecto redactor del proyecto, Javier Grondona. Los impulsores de este nuevo barrio pretenden que los futuros habitantes y trabajadores de esta zona de la capital estén conectados "de forma rápida y sostenible", pudiendo llegar a los trenes de alta velocidad y al Aeropuerto de San Pablo "en menos de 10 minutos".

"Inicialmente este tramo no tenía funcionalidad, sino exclusivamente como tramo técnico para llegar a las cocheras. Se ha estado en contacto permanente con la Junta de Andalucía para lograr una solución óptima que permita que el metro arranque en esta parada, la anterior a la número uno, y así la inversión pública será más rentable económica y socialmente", analiza Grondona. Para este arquitecto, así se conseguirá que aquellos que se desplacen al distrito puedan apoyarse en el metro y se evitará "la entrada y salida de un número importante de vehículos".

Desde la Consejería de Fomento confirmaron estos encuentros y las negociaciones abiertas aunque matizaron a este periódico que los detalles están aún pendientes de cerrar: "Estamos abiertos a seguir trabajando en esta propuesta que atendería a una zona en expansión de la ciudad. Seguiremos manteniendo reuniones para avanzar en este sentido y contará con nuestro apoyo siempre que la propuesta sea viable técnica, económica y urbanísticamente".

Estará rodeada de aparcamientos, jardines y un carril bici

La estación de metro del Higuerón Norte funcionará como un intercambiador modal, según el proyecto para el nuevo distrito, tanto para la gente del barrio como para las zonas urbanas del norte que puedan llegar allí el coche. Se busca "atraer viajeros de fuera del sector para rentabilizar el transporte público", destaca Javier Grondona. Para ello, al lado habrá un aparcamiento con más de 300 plazas.

El acceso a la parada se podrá realizar de forma peatonal y en bicicleta, ya que allí también llegará el carril bici que se ejecutará específicamente para el distrito. Alrededor habrá una plaza central, un área de juegos infantiles, un parque de encauzamiento del Tamarguillo, o una zona de ocio ubicada entre dos jardines (sur y norte). En menos de 15 minutos andando se podrá llegar a esta parte.

Plano con la ubicación de la estación de metro del Higuerón Norte, en el Distrito Tecnológico, y los servicios que la acompañan / Ayuntamiento de Sevilla

En cuanto al trazado del metro a lo largo del Higuerón Norte, los trenes cruzarán el barrio junto a una avenida urbana paralela a las vías que se conformará una vez se transforme la Carretera de Brenes y en la que habrá pasos superiores. El metro continuará hacia el sur para conectar con la primera de Pino Montano, mientras que hacia el norte estará el tramo técnico. Hacia el sur avanzarán las vías también a través de una rotonda que se ampliará para que tenga más del doble de su diámetro actual y pueda pasar.

El acceso sur sumará el metro como una alternativa más a la conexión que se establecerá entre la SE-20, la SE-35 y la Ronda Urbana Norte, que funcionará como "el eje vertebrador de toda la zona" y que debe fomentar una movilidad sostenible.

Así queda el trazado del tramo norte de la línea 3

El recorrido de la línea 3, de 7,5 kilómetros, comienza con un tramo técnico desde las cocheras y talleres. De allí, hará finalmente una primera parada en el Distrito Tecnológico, en la estación en superficie del Higuerón Norte. Desde allí avanzará hasta la estación en superficie de Pino Montano Norte, que es la que actualmente se encuentra más avanzada con la idea de terminarla antes de acabar el año.

Las dos siguientes paradas también están en construcción, ambas soterradas. Una es la de Pino Montano y otra la de Los Mares, donde los trenes recogerán viajeros tras atravesar las calles Agricultores y Mar de Alborán hasta llegar a la Ronda Urbana Norte. Desde allí se llega a las estaciones de Los Carteros y San Lázaro, desde donde el metro continuará por la avenida Doctor Fedriani hasta la Ronda de Capuchinos.

Mapa de la línea 3 del metro de Sevilla / Junta de Andalucía

En la Macarena, por donde transcurrirá el tercer subtramo, solo habrá una parada, en las inmediaciones del Hospital Macarena y en el cruce con la ronda histórica. Esta será una de las estaciones más importantes por sus dimensiones, inversión y complejidad de las obras. Según la planificación de Fomento, los trabajos transcurrirán desde este mes de octubre hasta noviembre de 2026.

Después de la Macarena, las obras avanzarán por la calle Muñoz León hasta la Ronda de Capuchinos, y de ahí a María Auxiliadora. En ese tramo estará la estación de Ronda de Capuchinos. El quinto subtramo recorrerá Sevilla por la calle María Auxiliadora, la calle Recaredo y la avenida Menéndez Pelayo. Ahí se ubicarán las estaciones de María Auxiliadora y Puerta de Carmona. Finalmente, el tramo norte de la futura línea 3 terminará de recorrer Menéndez Pelayo hasta llegar al Prado de San Sebastián, con parada en los Jardines de Murillo y en el propio Prado. Si no hay retrasos, en 2030 se podrá hacer este recorrido completo en 18 minutos, con parada en las 12 estaciones iniciales más la recién anunciada del Higuerón Norte.