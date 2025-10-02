Así es la nueva cafetería de especialidad de Sevilla que atiende por un agujero en la pared: está en pleno centro

Sevilla ha sumado un nuevo negocio de cafés de especialidad que ha conseguido destacar entre el resto de establecimientos de la capital con su curiosa forma de atender a sus clientes: no tiene mesas ni sillas, ni se puede entrar al local, sino que únicamente se pueden realizar y recoger los pedidos a través de dos agujeros en la pared.

Este novedoso establecimiento es 'Plasér', un local "intenso, provocador y adictivo" que, tal y como aseguran desde el propio negocio, "no es solo café, es un juego, una experiencia". "Aquí te daremos placer por el agujero", aseguran con sorna desde esta cafetería situada en pleno centro de la capital.

Un innovador negocio en Sevilla con dos agujeros para servir los pedidos

"Convertimos cada sorbo en placer", afirman desde esta nueva cafetería que arrancó su actividad el 25 de septiembre y que, desde entonces, no solo ha despertado la curiosidad de los sevillanos y turistas por el cuidado sabor de sus creaciones, sino por su original estética, con una pared completamente blanca repleta de firmas, dibujos y dedicatorias de sus propios clientes en la que únicamente se puede contemplar el interior a través de sus dos reducidos agujeros, uno destinado para realizar los pedidos y otro para recogerlos.

Esta cafetería localizada en la calle Cuna, junto a las conocidas Galerías Madrid, en el local de una antigua tienda de ropa, muestra un carácter "original, estético y atrevido" que ha logrado despertar todo tipo de opiniones, tanto positivos sobre su concepto, sabor y originalidad, como en contra por quienes no entienden que este tipo de establecimientos con tal estética y forma de ser se encuentren en una zona tan concurrida de Sevilla.

Esta cafetería de Sevilla ofrece bebidas "de gran calidad" servidas por un agujero

"El café es de gran calidad y lo tuestan en Sevilla", aseguran sus clientes, que explican que, tras pedir su consumición, es el propio establecimiento el que les facilita rotuladores para que puedan dejar huella en su local, que está abierto de martes a sábado de 8.30 a 20.00 horas, mientras que domingo y lunes permanece cerrado.

En la amplia carta de este negocio se pueden encontrar desde todo tipo de cafés de especialidad como té matcha o frappés, así como todo tipo de leches y bebidas vegetales con precios que varían desde los 2,20 del doble espresso y el cortado, al 2,70 euros del latte o los 3,20 euros del latte macchiato. Además, también disponen de cafés especiales de pistacho, caramelo o Lotus desde 4,50 euros.