La Semana de la Arquitectura arranca el lunes con rutas por los mejores proyectos de Sevilla de los últimos años

Los mejores proyectos arquitectónicos de Sevilla protagonizarán la edición XXIV de la Semana de la Arquitectura de Sevilla, que tendrá lugar del 6 al 11 de octubre, organizada cada año por el Colegio de Arquitectos de Sevilla, este año con el patrocinio indispensable de Aluminios Galisur y Tarimatec. Bajo el lema “Sevilla premiada”, esta edición -cuando se está a punto de cumplir 25 años celebrando la Semana de la Arquitectura de Sevilla- pone el acento en la calidad de la arquitectura proyectada y pensada en la provincia de Sevilla. El punto de partida será la exposición de los proyectos galardonados en los VI Premios COAS Arquitectura & Sociedad 2025 celebrados en mayo en la Real Fábrica de Artillería.

Entre las actividades más destacadas se encuentra una conferencia del estudio sevillano MGM; rutas guiadas que recorrerán el legado de casi 25 años de historia de estos premios en La Macarena, Isla de La Cartuja, Aljarafe, Sevilla Este y Universidad Laboral; sesiones críticas dinamizadas por el crítico arquitectónico Fredy Massad; la colocación de Placa DOCOMOMO en el Colegio Aljarafe (obra de Fernando Higueras y Antonio Miró), el IX Concurso de fotografía en Instagram #SevillaContemporanea2025; y la jornada de dibujo callejero Urban Sketchers “Sevilla premiada”. La exposición de los VI Premios COAS Arquitectura & Socieda podrá visitarse hasta el 14 de noviembre de 2025 en las salas de planta baja y sótano del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla.

La programación incluye además la conferencia del estudio sevillano MGM Morales de Giles Arquitectos, que presentará, además del premiado Lumen Learning Center, de la Universidad París Saclay, algunos de sus últimos proyectos. Martes, miércoles y jueves se celebrarán sesiones críticas con los autores y autoras de los edificios premiados, dinamizadas por el crítico de arquitectura, Fredy Massad.

La Semana de la Arquitectura realiza rutas guiadas por los proyectos premiados en ediciones anteriores / Juanma García Nieto

Rutas guiadas por los proyectos premiados

Como novedad de esta edición, se incorporan las visitas a edificios premiados, una oportunidad para conocer de la mano de los propios autores y autoras algunas de las obras reconocidas en anteriores ediciones de los Premios COAS. Las rutas guiadas permitirán pasear por la ciudad y reconocer esos proyectos, entrar en ellos, recorrerlos, mostrarlos in situ, explicarlos, pero también analizarlos, discutirlos, establecer diálogos entre usuarios/as, organismos públicos y privados, ciudadanía, para que den sus puntos de vista, sobre las mejoras que hayan supuesto y sobre aquellos aspectos que sería necesario repensar. Una visión colectiva con el trabajo premiado de los arquitectos y arquitectas como fondo de un debate rico y necesario. Son rutas muy singulares, que muestran las afueras y arquitecturas atípicas y que tenemos muchas ganas de compartir con la provincia de Sevilla.

La primera de ellas, “Ruta 1: Arquitectura Contemporánea en La Macarena”, permitirá conocer edificios como el Hospital de las Cinco Llagas, proyectado por Martín de Gaínza, Hernán Ruiz II, Asensio de Maeda y Miguel de Zumárraga; el Área de Restauración del Hospital Macarena, de SOL89 Arquitectos; la Biblioteca del Campus de Medicina, de Ramón Monserrat Ballesté; el Anteproyecto de Reforma del Campus Macarena, de Pablo Millán; el Instituto de Anatomía, de Gabriel Lupiáñez Gely y Rafael Arévalo Carrasco; el Cibercentro Macarena Tres Huertas, de Mediomundo Arquitectos; las 121 Viviendas de alquiler social, de RGA Arquitectes y Antonio Cayuelas, y el Centro de Salud Alamillo, de Fernando Suárez Corchete.

El martes se desarrollará la “Ruta 2: Isla de La Cartuja”, un recorrido que mostrará tanto su riqueza como su transformación arquitectónica. El itinerario comenzará en el Monasterio de la Cartuja (siglos XIV-XX) y continuará por la sede del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, con su zona fabril del siglo XIX y la rehabilitación realizada por Guillermo Vázquez Consuegra entre 1986 y 1991, así como por el Claustro de Legos, obra de Francisco Reina. La ruta permitirá también visitar la Capilla de Afuera y el Pabellón Real, obras de Ambrosio de Figueroa en el siglo XVIII, entre otros.

El miércoles, la programación se trasladará al área metropolitana con la ruta en autobús “Aljarafe y vivienda colectiva. Utopías y realidades”. El itinerario recorrerá el Edificio de viviendas Aliaga, de La Huerta Vázquez Reina Arquitectos (2024); el Edificio de 46 viviendas sociales, de Miguel Bretones y Julia González (2005-2006); otro conjunto de 46 viviendas sociales, de Gabriel Verd y Simone Solinas (2006-2011); el Edificio de 44 viviendas sociales, nuevamente de Miguel Bretones y Julia González (2008-2011); el Edificio Hábitat Boulevard, de Gabriel Verd y Buro 4 Arquitectos (2017-2019); y dos hitos de la arquitectura escolar y urbana del Aljarafe, el Colegio Aljarafe (1969-1971) y la Ciudad Aljarafe (1969-1972), ambos de Fernando Higueras y Antonio Miró. La jornada incluirá también la visita al Hotel Posada del Lucero, de Adolfo Pérez y Jacinto Pérez-Elliot (11:00 y 17:00 horas) y el Centro de Negocios Aerópolis, de Estudio Carbajal (11:00 y 17:00 horas).

La jornada del jueves arrancará con la “Ruta 4: Sevilla Este”, un itinerario que permitirá descubrir una amplia muestra de arquitectura residencial, religiosa e institucional en este sector de la ciudad. La visita incluirá la Comisaría de Policía, de Paredes Pedrosa Arquitectos (2006-2009); un edificio de viviendas de Antonio González Liñán (2019-2022), reconocido con Premio COAS; la Parroquia de la Ascensión del Señor, de AGi architects y Salvador Cejudo (2010-2013); o el Centro Parroquial proyectado por Estudio Carbajal (1997-2001).

El viernes tendrá lugar la ruta “Universidad Laboral: ayer y hoy”, un itinerario que permitirá recorrer distintos edificios y equipamientos vinculados al ámbito universitario. La visita comenzará en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, obra de OTAISA con ampliación de Estudio Carbajal, y continuará por los pabellones deportivos proyectados por OTAISA (Luis Gómez Estern, Alfonso Toro, Rodrigo y Felipe Medina Benjumea).

Cartel de la XXIV Semana de la Arquitectura

El arquitecto y dibujante Javier Navarro firma el cartel de la XXIV Semana de la Arquitectura de Sevilla 2025, bajo el título Sevilla premiada. Se trata de una obra llena de detalles que refleja con sensibilidad el espíritu de esta edición, centrada en reconocer la arquitectura galardonada en los Premios COAS Arquitectura & Sociedad.

En el cartel aparecen proyectos sevillanos premiados, representados sobre una gran mesa de trabajo colectiva, junto al recuerdo de figuras imprescindibles, libros, objetos y guiños, que descubres allá donde se detiene tu mirada en el cartel.