Zafarrancho de actuaciones contra los veladores ilegales de Sevilla: 500 locales inspeccionados y 150 mesas retiradas

Los bares y restaurantes de Sevilla disponen de tres años para adaptarse a la nueva normativa de veladores aprobada en marzo, pero ya con la que está vigente ahora mismo son cientos los locales que se saltan la ley, ya sea colocando mesas en sus terrazas sin licencia, excediéndose de la que tienen concedida, e incluso incumpliendo órdenes de retirada. Cada semana, en las reuniones de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, se aprueban multas y comunicaciones para quitar veladores que alcanzan la decena de negocios afectados y más de un centenar mensualmente. Según ha podido saber El Correo de Andalucía, el Gobierno de Sanz ha ordenado este verano la retirada de hasta 151 mesas colocadas de manera ilegal, desde junio hasta septiembre incluidos.

En los últimos cuatro meses, los inspectores de la Gerencia de Urbanismo ha realizado un total de 473 inspecciones a lo largo de la capital, en los diferentes distritos, con especial incidencia en zonas conflictivas como la Plaza de la Alfalfa. Tras estas inspecciones, se ha hecho levantamiento de acta para la tramitación de las actuaciones disciplinarias correspondientes, y el balance ha sido más de 150 elementos retirados que no se ajustan a la licencia concedida y una veintena de multas coercitivas por incumplimientos de órdenes de retirada previas.

Por meses, en junio se realizaron 131 inspecciones, dando lugar a 51 órdenes de retirada de elementos no ajustados a licencia y cinco multas coercitivas. En julio fueron 153 los bares inspeccionados, con 42 órdenes de retirada de elementos y 12 multas coercitivas impuestas por Urbanismo. Agosto, en pleno verano, fue el mes de menos inspecciones, con 69, y además no se celebró reunión de la Comisión Ejecutiva. Igualmente, se comunicaron nueve órdenes de retirada de elementos, adoptadas por decreto.

Este pasado mes de septiembre el Gobierno Local ha continuado con las inspecciones, llevandolas a cabo en 120 locales. En total, se han emitido 49 órdenes de retirada de elementos y se han impuesto tres multas coercitivas.

La Plaza de la Alfalfa, en el foco en septiembre

En el último mes se han celebrado cuatro reuniones de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, en las que la Plaza de la Alfalfa ha sido protagonista por ser una de las ubicaciones en las que se han emitido más órdenes de retirada de mesas. Hasta media docena de bares de la Alfalfa, como mínimo, estarían haciendo uso de veladores de manera ilegal, ya sea por carecer de licencia o por excederse de la que tienen concedida.

Tras la primera de las reuniones, se comunicó a un local de esta plaza la inmediata suspensión del uso y la retirada de la instalación de veladores porque carece de licencia de veladores. En el caso de los cinco restantes, se ordenó al interesado la inmediata suspensión del uso y la retirada de la instalación de veladores que no se ajustan a la licencia de veladores concedida. Además, Urbanismo intervino en la calle Gracia Fernández Palacios, en la calle Previsión, en la Plaza de los Terceros, en la calle Marqués de Paradas, en la avenida de la Constitución, en la avenida Cruz del Campo, en la calle José de Velilla y en la calle Adolfo Rodríguez Jurado.

En la segunda, por las mismas razones, la Comisión Ejecutiva actuó en la Avenida de las Ciencias, la Plaza Puerta Real, la calle Pureza, la avenida de Pino Montano, la calle Ligustino, la calle Aorno, la calle Lictores, la calle Regina, la calle Afán de Ribera, la Plaza Pío XII y la calle Cardenal Bueno Monreal.

También se constataron usos ilegales de veladores, aprobados en la Ejecutiva del 23 de septiembre, en la calle Jamerdana, la avenida de Torneo, la calle Ayamonte y la calle Luis Montoto. En la última, la de este pasado martes, los bares afectados se encuentran en la calle Virgen de Luján, en la avenida La Borbolla, en la calle Alemanes, en la calle José Luis Luque, en el Paseo Catalina de Ribera, en la calle Arroyo, la calle Gerión, la calle Comunidad Gallega, la calle Mateos Gago, la Plaza Duque de la Victoria, la Plaza Monasterio y la Plaza Puerta Real.

Adaptación a la nueva normativa

La aprobación definitiva de esta normativa para regular las terrazas de los bares de la capital llegó en el mes de marzo, tras el pacto alcanzado entre el PP y Vox. Serían unos 30.000 veladores los afectados según los cálculos de los hosteleros, de los cuales más de 12.000 podrían desaparecer.

Entre las medidas más destacadas se encuentra la ampliación de un paso libre para peatones hasta los 1,80 metros, la renovación de las licencias año a año, un plazo de tres años para adaptarse a los nuevos requisitos, cambios en las multas o la protección de edificios BIC.