Así es el bar de Sevilla que ofrece citas rápidas al estilo 'First Dates': "Hay parejas que llevan tiempo juntas"

Sevilla tiene su propio 'First Dates' en pleno Centro de la ciudad. Al estilo del reconocido programa presentado por Carlos Sobera, un bar de la capital hispalense ofrece desde hace cuatro años citas rápidas a sus clientes para conocer nuevas personas y, si hay suerte, encontrar el amor.

"En este tiempo hemos unido a bastantes personas en el bar. Hay parejas que llevan tiempo juntas, los que más llevan cuatro, otras que se han ido a vivir juntas y alguna boda", señalan desde Arcade Bar, un negocio situado en la céntrica calle Feria, al que acuden decenas de personas de todas las edades para participar en sus citas rápidas.

Tal y como explican desde el propio establecimiento, estas jornadas se desarrollan mediante encuentros de cinco minutos que permiten a cada participante conocer a unas 15 personas en una noche, siempre con descansos para "no saturaros". "Surja amistad, amor o fuego, el ambiente en las citas siempre es inmejorable", recalcan desde Arcade Bar.

Citas rápidas por edades al estilo 'First Dates' en este bar sevillano

Para facilitar las interacciones y la posible conexión emocional, este establecimiento realiza sus sesiones diferenciadas por edades: "No vamos a meter a personas de 20 hasta 60 en la misma noche. No tiene sentido. Se hacen rangos de 10 años", afirman desde este negocio, que asegura que cambia los rangos cada semana o cada dos semanas. Además, realizan tanto encuentros para personas heterosexuales como LGTBQ+.

La próxima cita será el martes 14 de octubre y estará destinada únicamente a mujeres con edades comprendidas entre los 25 y 35 años, aunque ya no reciben nuevas inscripciones al haber completado su aforo.

"No hacemos magia, pero el buen ambiente y el buen rollo es una máxima", recalca el negocio, que no cuenta con una planificación concreta de encuentros por días, sino que va publicando las fechas en sus redes sociales. Para participar en ellas, es necesario inscribirse en el propio bar o por mensaje privado en sus redes sociales hasta el día antes del evento, y se recibirán las solicitudes hasta completar aforo.

Noches de citas, trivial y juegos en este bar del centro de Sevilla

Además, los participantes tendrán que pagar 10 euros de inscripción, que serán intercambiados por una consumición de vino, cerveza o refresco la noche de las citas. "Para que todo sea cómodo y agradable, os entregaremos unas tarjetas en las que apuntaréis el nombre de las personas que os gusten. Si hay coincidencia, nosotros nos encargamos de poneros en contacto", añaden al respecto.

Pero este tipo de encuentros no son las únicas actividades con las que cuenta este céntrico establecimiento, sino que ofrece a sus clientes noche de trivial, de crucigramas musicales y demás juegos. De igual modo, permite a sus usuarios disfrutar de sus platos, cervezas, cócteles y refrescos junto a sus máquinas arcade, su seña de identidad.