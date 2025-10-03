La Policía desactiva una bomba de la Guerra Civil que encontró un agricultor en Dos Hermanas

Un agricultor se encontraba trabajando el terreno en una finca cercana a Los Chaparrales, en Dos Hermanas, cuando encontró algo inesperado: una bomba de la Guerra Civil. Tras el hallazgo, de inmediato llamó a la Policía Nacional, que se desplazó a la parcela el pasado 4 de septiembre para acordonar la zona y "garantizar la seguridad de los vecinos y operarios", según detallan desde el Cuerpo. Una vez en el lugar, los efectivos del Tedax pudieron desactivar este artefacto explosivo.

"Después de una inspección técnica, los especialistas del Tedax confirmaron que se trataba de un proyectil de artillería de la Guerra Civil en avanzado estado de deterioro y con riesgo potencial", apuntan desde la Policía Nacional a través de una nota de prensa. "Siguiendo los protocolos de seguridad, los efectivos desplegados en la zona procedieron a la destrucción del artefacto mediante la detonación in situ".

"Gracias a la rápida intervención no se produjeron heridos ni daños materiales", señalan fuentes del Cuerpo. Asimismo, desde la Policía Nacional recomiendan que, en caso de encontrar un posible explosivo, "no tocar ni mover el objeto, alejarse y mantener la distancia y tomar la localización del lugar donde se ha hallado". Una vezs recabados estos datos, aconsejan "avisar de inmediato a la Policía Nacional y dejar que sean los especialistas los que se ocupen del artefacto".