Muere un menor de 13 años tras chocarse en patinete contra un coche aparcado en El Saucejo

Un menor de 13 años de edad ha muerto este pasado jueves tras chocarse en patinete contra un coche estacionado en El Saucejo, tal como confirman desde la Guardia Civil. El otro adolescente que viajaba junto al fallecido en la parte de atrás del vehículo ha resultado herido en el accidente, que tuvo lugar por "un despiste del conductor", según la principal hipótesis que maneja en estos momentos la Benemérita.

El Servicio de Emergencias 112 recibió varias llamadas sobre las 19:20 que alertaban de un menor inconsciente en la calle Majadahonda de El Saucejo, tal como informan desde este organismo. Hasta este punto se movilizaron efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, que trasladaron en estado crítico al conductor del patinete hasta el hospital de Osuna, donde finalmente ha perdido la vida, tal como confirman fuentes oficiales.

Algunos de los alertantes advirtieron a las autoridades de que se había producido un atropello, según detallan desde el 112. Sin embargo, desde la Guardia Civil aclaran que el accidente se produjo por un choque contra un turismo aparcado en esta vía de un solo sentido. Según fuentes cercanas al suceso, el propio titular del coche colaboró en todo momento con las autoridades, a pesar de no estar implicado en los hechos.

En el impacto resultó herido otro adolescente de la misma edad del fallecido, 13 años. Tal como señalan desde la Benemérita, este joven viajaba en la parte de atrás del patinete cuando tuvo lugar el impacto. Tras la colisión, los sanitarios desplegados atendieron también a este menor, que presenta una fractura en la pierna.

La principal hipótesis que manejan los agentes encargados de las pesquisas es que todo se debe "a una distracción por parte del conductor del patinete". No obstante, el Equipo de Atestados de Tráfico de Utrera se encuentra investigando en estos momentos las circunstancias concretas que rodean a este suceso, como la velocidad que llevaba el vehículo, el ángulo y el tipo de colisión.