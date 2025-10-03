Peatonalizaciones, zonas verdes y centros culturales y de innovación: Alcalá de Guadaíra logra 12 millones para su transformación

Alcalá de Guadaíra ha conseguido doce millones de euros para su gran proyecto de transformación destinado a dar un impulso a la parte urbana, las zonas verdes y los barrios más desfavorecidos de aquí a 2030. En total, diez actuaciones que incluyen peatonalizaciones, sombras en calles céntricas, pasillos y corredores verdes, creación de nuevos centros y rehabilitación de existentes, y mejoras en zonas con menos nivel adquisitivo.

Con una población de 76.922 habitantes, esta ciudad desea afrontar una transformación a lo largo de un eje que abarca al 18,43% de sus residentes y concentra sus recursos estratégicos y elementos identitarios. Los dos activos donde se ve un mayor potencial de crecimiento son el Monumento Natural Riberas del Guadaíra, con su red de espacios naturales, y el Anillo Cultural, con la conexión del castillo, el centro histórico y los espacios patrimoniales. Además, este eje se considera una zona desfavorecida, teniendo en sus extremos Arrabal del Castillo y Rabesa - Las Angustias.

Aunque la solicitud inicial era de 20 millones de euros, el Ayuntamiento de Alcalá ha obtenido finalmente 12 millones una cuantía que tendrá que completar para poder ejecutar todos los proyectos diseñados. "Este Plan, ha recordado, es un conjunto de actuaciones transformadoras que tiene como objetivo mejorar la vida de los alcalareños. Tiene un marco temporal de 2025 a 2029 y servirá para impulsar el Plan Estratégico General 'Alcalá Futura' en el que la ciudad lleva años trabajando igualmente con el apoyo de fondos europeos", explica el alcalde de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez.

Remodelación integral de La Mina

Una de las actuaciones es la rehabilitación integral de la calle Nuestra Señora del Águila y la Plaza del Cabildo. Popularmente conocida como La Mina, es la vía principal del casco histórico, y esta intervención supone la continuación la remodelación del primer tramo de calle entre Plaza del Duque y Juan Abad.

La intervención de rehabilitación integral en 'La Milla' de Alcalá de Guadaíra / Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

Se contempla la ampliación de espacios peatonales, renovación del pavimento y modernización del alumbrado público y del sistema de canalizaciones. Se remodelará la Plaza del Cabildo y las calles confluyentes Santa Clara y Blanca de los Ríos. Las obras comenzarían en agosto de 2025.

Conexión del centro y el Monumento Natural

Se creará un nuevo espacio urbano homogeneizando el encuentro de la Plaza del Duque (contigua a La Mina) con la calle Nicolás Alpériz, mejorando la conexión peatonal entre el centro histórico y el Monumento Natural. La actuación contempla una remodelación integral del espacio, con nuevo pavimento, instalación de mobiliario urbano, alumbrado eficiente y zonas verdes. El inicio de las obras sería en diciembre de 2026.

Obras de conexión de la Plaza del Duque con la calle Nicolás Alpériz en Alcalá de Guadaíra / Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

Centro de Interpretación del Castillo y la Casa del Pósito

El Centro de Interpretación del Castillo, inaugurado en 2013, se ubica dentro del recinto amurallado y ofrece información detallada sobre el castillo y su vínculo con el territorio. Pero se busca renovar el espacio para adaptarlo a las necesidades actuales de los visitantes mediante la mejora del exterior, creando áreas más adecuadas para la recepción y estancia, y la incorporación de contenidos interpretativos con tecnologías digitales. Las obras comenzarán en octubre de 2025.

Recreación del Centro de Interpretación del Castillo de Alcalá de Guadaíra / Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

En cuanto a la Casa del Pósito, edificio singular ubicado en la Plaza del Duque y construido en la segunda mitad del siglo XVIII, se rehabilitará para albergar el Archivo Municipal, dotándolo de espacios adecuados para la conservación y consulta de documentos históricos. También se convertirá en referencia para la investigación y la divulgación del patrimonio local. En diciembre de 2026 empezarían las obras.

Recreación de la rehabilitación de la Casa del Pósito de Alcalá de Guadaíra / Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

La calle San Francisco como "Puerta Verde Guadaíra"

Se busca remodelar este espacio integrando valores patrimoniales y paisajísticos para conectar el patrimonio natural con la ciudad “Puerta Verde del Guadaíra”. Se prevén infraestructuras verdes, zonas de esparcimiento y espacios que fomenten una movilidad sostenible rediseñando las avenidas San Francisco y Tren de los Panaderos, transformando el puente Tren de los Panaderos y extendiendo la vía ciclista del Guadaíra para enlazar el centro histórico con la red ciclista metropolitana. Las obras comenzarían en noviembre de 2026.

La creación de pasillos verdes es una de las actuaciones contempladas en Alcalá de Guadaíra / Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

Centro de la Biodiversidad del Guadaíra

La idea es transformar el recinto de la piscina de San Juan en un centro que promueva la sostenibilidad, el deporte y el turismo activo, mediante la interpretación de la biodiversidad local y la organización de actividades físicas y de bienestar.

Recreación de cómo será el Centro de Biodiversidad de Alcalá de Guadaíra / Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

Servirá además como mirador hacia los principales hitos paisajísticos, e incluirá en su entorno vegetación y cubiertas ajardinadas. Para ello, se demolerá la estructura existente y se construirán 2.395,00 m² de nueva edificación y 12.131 m² de zonas verdes. Además, se incorporará tecnologías avanzadas como realidad virtual y aumentada para enriquecer la experiencia del visitante. Julio de 2026, la fecha de inicio de las obras.

Una red de pasillos verdes

Se creará una red de pasillos verdes (4 km con una superficie de 12.000 m²) que, además de conectar el patrimonio natural y los equipamientos socioculturales, mejorará la accesibilidad y atractivo de las zonas especialmente vulnerables, Arrabal del Castillo y Rabesa-Las Angustias. Combinarán infraestructuras peatonales con vegetación y áreas naturales de descanso, y habrá sensores para analizar en tiempo real de flujos de tránsito, franjas horarias de mayor afluencia y factores que incentiven su utilización. La previsión, empezar las obras en junio de 2027.

La creación de pasillos verdes es una de las actuaciones contempladas en Alcalá de Guadaíra / Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

Espacio de innovación social 'El Madroño'

Será un espacio de inclusión basado en la formación y la educación, posibilitando que las oportunidades de transformación lleguen a toda la ciudadanía, especialmente a los colectivos más vulnerables. Ubicado en Rabesa, 'El Madroño' estará dividido en tres ejes. Habrá un Centro Integrado de Formación Permanente para gestionar programas de empleabilidad como ÉFESO y Emplea Verde+ con aulas de formación y espacios multiusos.

Así será el espacio de innovación social 'El Madroño' de Alcalá de Guadaíra / Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

También se levantará un Centro Social de Aprendizaje Permanente 5.0 con aulas tecnológicas, talleres prácticos y coworking; y un Centro de Formación para la Digitalización de la Industria 4.0 en una nave de 250 m² dotada de tecnologías como IA, big data y ciberseguridad. Servirá como laboratorio de experimentación para industrias locales, además de ofrecer formación digital a desempleados y colectivos vulnerables. Las primeras actuaciones se iniciaron en diciembre de 2024.

Centro de industrias culturales y creativas en la Casa Ibarra

La Casa Ibarra está ubicada en una de las vías principales de conexión con el casco histórico y se rehabilitará como un centro dinámico en creatividad, sostenibilidad e innovación. Será un espacio para emprendedoras y emprendedores culturales, así como empresas creativas, conectando artistas, músicos, diseñadoras/es, y creadoras/es de contenido digital. La intervención se centrará en la rehabilitación del edificio para su nuevo uso y equipamiento tecnológico. El inicio de las obras de consolidación, en mayo de 2025.

Estado actual de la Casa Ibarra de Alcalá de Guadaíra / Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

Programa de ayudas y subvenciones

Este programa se desarrollará para modernizar y diversificar la actividad empresarial y emprendedora. Las ayudas incluirán subvenciones para la adopción de tecnologías digitales, la formación en competencias innovadoras, el apoyo a proyectos en sectores emergentes como turismo sostenible, economía circular y servicios inteligentes. Además, se priorizará el autoempleo y el emprendimiento, especialmente en colectivos vulnerables. La publicación de las bases reguladoras está prevista para noviembre de 2027.

Ecosistema colaborativo con IA

La décima actuación irá destinada a mejorar la accesibilidad, eficiencia y personalización de los servicios sociales para colectivos vulnerables mediante un ecosistema digital colaborativo basado en IA. La plataforma digital municipal (EDUSI) tendrá asistentes virtuales con IA mejorando la atención ciudadana, automatización robótica de procesos reduciendo cargas administrativas y potenciando la atención personal, o modelos predictivos con IA para anticipar necesidades y personalizar servicios asistenciales al perfil de los usuarios. La licitación está prevista para abril de 2027.