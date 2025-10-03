Rancio descubre un "pueblo secreto" en el centro de Sevilla

Seguramente al leer el titular estarás pensado que es imposible que haya un pueblo secreto en el centro de Sevilla, pero es completamente cierto y muy pocas personas lo conocen. En esta ocasión, Rancio se ha trasladado al centro de Sevilla, concretamente en la Plaza del Pelícano, para desvelarnos un rincón escondido que pasa desapercibido: "Esto es entrar en otro mundo, me flipa".

Allí, el periodista ha descubierto lo que antes fue una fábrica de corchos se ha convertido en un espacio donde conviven artesanos, talleres creativos e incluso un estudio flamenco. Un auténtico oasis urbano, desconocido para muchos sevillanos, que conserva la esencia más auténtica de la ciudad tras sus muros.

Un recuerdo de los corralones de Sevilla, tan auténtico y un emblema de la ciudad, que recobra vida este viernes en Mapa Rancio. ¿Lo conocías?