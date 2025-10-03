Sevilla Este recibe 12 millones de euros para un corredor verde, un centro empresarial y el pabellón deportivo

Un nuevo corredor verde, un pabellón deportivo cubierto, un centro de emprendimiento en la Algodonera y mejoras en colegios, instalaciones deportivas y calles del distrito Este-Alcosa-Torreblanca. El Ayuntamiento de Sevilla ha conseguido 12 millones de euros para poner en marcha la estrategia denominada Sevilla Nuevo Este que alcanzará en su conjunto los 20 millones de euros. Con la obtención de estos fondos el objetivo es que pueda estar en ejecución antes de 2027.

El proyecto 'Sevilla Nuevo Este' se articula en torno a dos grandes ejes estratégicos. Uno de ellos se refiere a la creación de un corredor verde, y el otro a la dotación de nuevas infraestructuras, para transformar al distrito desde el punto de vista medioambiental, social y económico como el centro del emprendimiento o el nuevo pabellón deportivo.

"Es un día importante para el distrito Este-Alcosa-Torreblanca. Estábamos trabajando para conseguir fondos europeos y recibiremos 12 millones de euros para el proyecto estratégico Sevilla Nuevo Este, con un corredor verde de Sevilla Este, bulevar Carlinga y Nebiolo, parques Infanta Elena. Se rehabilitarán espacios, CEIP Guevara, rehabilitación de naves de Algodonera, un nuevo pabellón deportivo cubierto, modernización de campos municipales de fútbol”, comunicó la delegada responsable de la gestión de fondos europeos, Minerva Salas.

'Corredor Verde Sevilla Este'

El gran proyecto de este plan es el corredor verde Sevilla Este, una iniciativa que cuenta con una inversión de 8,2 millones de euros para impulsar la conexión entre los barrios mediante la creación de un gran bulevar verde en el eje Carlinga-Primo Nebiolo. Este corredor incluirá el fortalecimiento de la biodiversidad de los parques Infanta Elena y Torreblanca, incorporando sistemas de riego con energía solar y la implementación de sistemas urbanos de drenaje sostenible para la gestión del agua pluvial. Además, se crearán 8,2 kilómetros de nuevas rutas ciclistas y peatonales, facilitando la movilidad sostenible y la conexión entre los distintos barrios del distrito.

'Ciudad viva: espacios para convivir y crecer'

El segundo gran eje de actuación es 'Ciudad viva: Espacios para convivir y crecer,' un plan que contará con una inversión de 11,7 millones de euros y que permitirá la regeneración de espacios públicos dotándolos de nuevas infraestructuras, zonas de juegos inclusivos y mejoras en accesibilidad.

Se intervendrá en espacios como Ontur, Secoya-Éufrates, Fuselaje o la Plaza Olimpia. También se llevará a cabo un ambicioso proyecto de mejora de la movilidad en entornos escolares, eliminando barreras arquitectónicas y aumentando la seguridad de los peatones.

Uno de los proyectos más destacados dentro de este plan será la creación de un Centro de Emprendimiento en las naves de la antigua Algodonera en Alcosa, un espacio destinado a la formación y el apoyo a emprendedores locales.

La dinamización económica del distrito también se verá reforzada con la construcción de un pabellón polideportivo cubierto en Sevilla Este, un nuevo equipamiento deportivo que se convertirá en referencia para la ciudad.

Asimismo, se llevará a cabo la modernización de infraestructuras deportivas y comerciales, con la renovación del césped en campos de fútbol municipales y un plan de apoyo al relevo generacional en el comercio local.