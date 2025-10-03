El Tiempo en Sevilla
Estos son los pueblos de Sevilla con las temperaturas más altas el sábado con 34 grados a la sombra
El calor se instala en la provincia de Sevilla con máximas veraniegas
Si en el norte de España un frente frío afectará a Galicia, área cantábrica, norte de la Ibérica y cara norte del Pirineo el sábado, en Andalucía y en concreto Sevilla, estarán inmersos en un pequeño verano con más de 30 grados a la sombra, según la última previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Se esperan en la provincia cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y vientos flojos variables, tendiendo a componente oeste por la tarde.
Municipios en Sevilla con más calor el sábado
Según los mapas meteorológicos de Aemet para este sábado, son muchos los municipios sevillanos por encima de los 30 grados y las horas con más calor se sitúan entre las 14.00 y las 20.00 horas, como punto álgido en torno a las 16.00-17.00 horas.
En 34 grados se sitúan municipios como Sevilla, Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas, Coria, Utrera, Las Cabezas de San Juan, Marchena, Lora del Río, Gerena o Écija, el resto variarán todos prácticamente entre los 30 y 33 grados. Entre los pueblos con las máximas más bajas se sitúan Estepa o Guadalcanal con 29 grados.
El tiempo en Andalucía el sábado
El tiempo en Andalucía se caracterizará por cielos poco nubosos o despejados y temperaturas en ascenso en el litoral mediterráneo, con pocos cambios en el resto. Los vientos serán flojos variables, tendiendo a componente oeste por la tarde, ocasionalmente moderados en el litoral. No hay alertas de Aemet.
- La línea 3 de metro añade una nueva estación a su recorrido: será la primera y estará en el nuevo barrio del Higuerón
- El nuevo Distrito Tecnológico de Sevilla estará en 2030 con 2.500 viviendas, la SE-35 y una parada de metro
- Así sería el 'Wembley' español: esta es la imagen que quiere tener el Estadio de la Cartuja de Sevilla en 2030
- Sevilla y Dos Hermanas ofrecen suelo para 14.000 VPO en Triana, Nervión, Sevilla Este, Palmas Altas o Entrenúcleos
- Metrovacesa inicia la construcción de una nueva promoción de 74 viviendas en Palmas Altas desde 200.000 euros
- El gran parque de siete hectáreas del nuevo barrio de la Cruz del Campo se abre al público este viernes
- WAY Dos Hermanas celebra cinco años cambiando las reglas del retail en Sevilla
- Coria del Río estrenará paseo fluvial más de 30 años después: la reforma estará lista el próximo verano