Estos son los pueblos de Sevilla con las temperaturas más altas el sábado con 34 grados a la sombra

Si en el norte de España un frente frío afectará a Galicia, área cantábrica, norte de la Ibérica y cara norte del Pirineo el sábado, en Andalucía y en concreto Sevilla, estarán inmersos en un pequeño verano con más de 30 grados a la sombra, según la última previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Se esperan en la provincia cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y vientos flojos variables, tendiendo a componente oeste por la tarde.

Municipios en Sevilla con más calor el sábado

Según los mapas meteorológicos de Aemet para este sábado, son muchos los municipios sevillanos por encima de los 30 grados y las horas con más calor se sitúan entre las 14.00 y las 20.00 horas, como punto álgido en torno a las 16.00-17.00 horas.

En 34 grados se sitúan municipios como Sevilla, Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas, Coria, Utrera, Las Cabezas de San Juan, Marchena, Lora del Río, Gerena o Écija, el resto variarán todos prácticamente entre los 30 y 33 grados. Entre los pueblos con las máximas más bajas se sitúan Estepa o Guadalcanal con 29 grados.

El tiempo en Andalucía el sábado

El tiempo en Andalucía se caracterizará por cielos poco nubosos o despejados y temperaturas en ascenso en el litoral mediterráneo, con pocos cambios en el resto. Los vientos serán flojos variables, tendiendo a componente oeste por la tarde, ocasionalmente moderados en el litoral. No hay alertas de Aemet.