Movilidad
Las obras de mejora de los accesos a Los Palacios y Villafranca arrancan el lunes con cortes de tráfico durante un mes
Las afecciones comenzarán a las 8.00 horas, para lo cual se habilitarán itinerarios alternativos para acceder a la N-4 desde Los Palacios y Villafranca por el enlace cortado o a El Trobal
Visto bueno del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a las obras de mejora de las conexiones viarias al enlace sur de acceso a Los Palacios y Villafranca. Estas actuaciones entran dentro del Proyecto de Urbanización del Plan Parcial del sector SUS-17 del municipio. Por ello, y para de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, explica el Ministerio que a partir del próximo lunes 6 de octubre desde las 8.00 horas se va a realizar el corte total de un tramo del ramal del enlace del km 570 de la N-4.
Para asegurar la fluidez del tráfico en la zona, se habilitarán los siguientes itinerarios alternativos debidamente señalizados:
- Para acceder a la N-4 desde Los Palacios y Villafranca por el enlace cortado, se propone la incorporación a la carretera por los enlaces norte y centro del municipio, y circular por la AP-4 para la conexión con Sevilla y Cádiz.
- Para acceder a El Trobal desde la margen izquierda de la N-4, se plantea el desvío por el casco urbano de Los Palacios y Villafranca hasta el enlace centro de la N-4 donde se podrá tomar la N-4 y la salida sur hacia El Trobal.
- Para acceder a Los Palacios y Villafranca desde El Trobal, se plantea el desvío por la N-4 sentido Cádiz hasta el siguiente enlace de Maribáñez donde se puede realizar el cambio de sentido y acceder al casco urbano de Los Palacios y Villafranca por el enlace sur.
Los desvíos han sido coordinados con el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca el cual ha realizado una campaña informativa entre los vecinos de la localidad. Se prevé que estas afectaciones duren un mes, durante el cual se llevarán a cabo los trabajos de:
- Ejecución de obra de drenaje transversal con excavación a cielo abierto bajo ramal de enlace.
- Ensanche de ramal.
- Rehabilitación del firme.
