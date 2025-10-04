Arrancan las obras de reparación de la carretera N-4 en Los Palacios: habrá cortes de carriles el mes de octubre

Las obras llegan a la carretera N-4 que conecta Sevilla y Cádiz. El Ministerio de Transportes ejecutará a partir del lunes 6 de octubre un plan de rehabilitación del firme en uno de los tramos más deteriorados a la altura de Los Palacios y Villafranca y de Utrera. Esto provocará cortes intermitentes de tráfico durante todo el mes con una programación que excluye los fines de semana para evitar incrementar los atascos de viernes a domingo.

La actuación del Ministerio, con un presupuesto de 1,4 millones de euros, se centrará en un trazado de 4,1 kilómetros entre Los Palacios y Utera que se encuentra deteriorado y que será completamente rehabilitado. Durante las obras se ejecutarán labores de fresado y reposición de las capas superiores del firme, una nueva capa de rodadura, y la reposición de la señalización horizontal y el balizamiento.

Estos trabajos, planificados para mejorar la situación de una carretera con un elevado volumen de circulación de vehículos, conllevarán cortes intermitentes de circulación a partir del lunes 6 de octubre. Estas restricciones de tráfico se producirán de forma puntual en los carriles de lunes a jueves de 6 de la mañana a 19.00 horas; y los viernes de 6 de la mañana a 13.00 horas. No habrá afección a la movilidad los fines de semana. También se verá afectado de manera puntual el tráfico en el enlace con la carretera A-8030 y en el enlace que da acceso a la pedanía de Maribañez. Estas restricciones de tráfico durarán previsiblemente hasta el 24 de octubre fecha en la que se estima que hayan finalizado las obras.

Macro contrato de conservación

Esta intervención se enmarca dentro del macrocontrato de 32,3 millones de euros para los próximos tres años aprobado por el Ministerio de Transportes con el objetivo de mejorar la situación del firme de las carreteras de la provincia de Sevilla en los tramos más deteriorados.

Concretamente, se ejecutarán proyectos de mantenimiento y conservación de 130,802 kilómetros de carreteras de la provincia de Sevilla, incluyendo 95,202 km de autovía. Las vías incluidas son la AP-4, entre los municipios de Dos Hermanas (km 13), en Sevilla, y Puerto Real (km 105), en la provincia de Cádiz. En la N-4 se actuará entre las localidades de Los Palacios y Villafranca (km 579) y El Cuervo de Sevilla (km 615).