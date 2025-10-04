El Ayuntamiento solo da dos ayudas a los comerciantes afectados por las obras de la calle Zaragoza

En la calle Zaragoza está llena de comercios, tiene una tienda de decoración, una cervecería, una heladería y una papelería. Sus dueños y empleados han luchado contra viento y marea para permanecer abiertos, primero les tocó el Covid, luego la subida de los precios por la guerra de Ucrania y después llegó la obra que les levantó la calle. Aunque todos reconocían entonces que esta era "necesaria", también admitían que suponía un nuevo revés para sus comercios. Así, vivieron 10 meses bajo el ruido y la suciedad de unas obras que les levantaron la calle y una clientela que desapareció en gran medida. Muchos confiaban en las ayudas que prometía el Ayuntamiento que, sin embargo, no han llegado a la mayoría.

El 10 de julio, el delegado de Comercio, Álvaro Pimentel, anunció la puesta en marcha de "un presupuesto que incluye 260.000 euros con los que se concederán ayudas a los negocios afectados por obras municipales de larga duración, como es el caso de las de Luis de Morales y Zaragoza". De estas, se reservaron específicamente 85.000 euros para la calle Zaragoza. Y en marzo se abrió la convocatoria que se ha resuelto definitivamente el pasado 12 de septiembre con sólo dos negocios aprobados, según consta en la propuesta de adjudicación a la que ha tenido acceso este periódico. El resto o no se han presentado o han sido desestimadas las solicitudes.

En la calle Zaragoza los dueños de los distintos negocios vivieron durante meses en primera línea de playa, con arena que entraba cada día en sus comercios y clientes que pensaban que no se podía acceder a la vía pese a que ellos abrían todos los días. Los trabajos mantenían la calle abierta en su totalidad y los comerciantes tuvieron que idear nuevas fórmulas para poder acceder a sus negocios, con montículos de arena o chapas.

Denuncia de los afectados

Estos no eran los únicos problemas que enfrentaban los comerciantes, que también veían como les resultaba prácticamente imposible conseguir que los productos llegaran a sus locales. Los cortes en la circulación de tráfico provocaban que muchos de los camiones de reparto tuvieran que quedarse a una distancia considerable de los establecimientos y desde allí transportar la mercancía a pie hasta la calle.

Durante muchos meses era difícil que alguien entrara por esta calle del centro. La arena se colaba en las sandalias y el polvo ensuciaba los trajes, por lo que eran muchos quienes evitaban pasar por allí. Esto redujo significativamente el número de clientes que llegaban a los negocios. Había días en los que incluso una valla prohibía el paso a los peatones. Durante meses, los comerciantes lucharon para poder permanecer abiertos mientras esperaban que una ayuda llegara para darles un empujón.

"Me trago una obra entera, pasan las fechas de las ayudas y, al no llegar, tuve que cerrar porque me asfixiaron", cuenta uno de los comerciantes afectados por la situación consultados por El Correo de Andalucía, que asegura que se quedó "sin dinero para el alquiler o para invertir en una nueva campaña". El cierre de su negocio antes del plazo de reparto de las ayudas ha provocado que no pueda recibir ninguna. Así recuerda como que tuvo que tomar "la dura decisión de cerrar" después de seis años y habiendo superado el Covid. Ahora, critica la tardanza de las ayudas y que "por haber cerrado" no puede recibirlas. "Es una vergüenza", denuncia.

Las ayudas repartidas

La céntrica vía reabrió por completo en diciembre de 2024 y ahora, 11 meses después, el Ayuntamiento de Sevilla ha adjudicado las ayudas a los negocios beneficiados por el reparto de las ayudas que prometió. En concreto, el Consistorio ha concedido subvenciones a dos empresas: 2.800 euros para una y 2.400 para otra. Mientras, otra siete han quedado excluidas de la medida por errores en la presentación de la solicitud o por hacerlo fuera del plazo establecido.

La situación no es muy diferente en Luis de Morales, donde han sido tres los negocios subvencionados con 3.400, después de las alegaciones de una de las empresas que había sido excluida de la partida. Además, el Ayuntamiento ha rechazado dar ayudas a otros seis comercios por no haber cumplido con los requisitos exigidos por la oferta o por haber presentado la solicitud fuera del plazo exigido por la administración.