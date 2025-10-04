Este famoso monumento de Sevilla alberga la única fuente musical de toda España: aún funciona con la fuerza del agua

Sevilla está repleta de historia, cultura y patrimonio en cada uno de sus rincones, convertidos en una de las principales riquezas de la ciudad. Así, sus monumentos, parajes y entornos atesoran siglos de vida y vivencias que atraen la atención de miles de ciudadanos cada día. Y entre estas joyas escondidas a simple vista, destaca una fuente musical localizada en uno de los enclaves más visitados de la capital, convertida en la única que se conserva el España.

Se trata de la Fuente de la Fama, un órgano hidráulico del siglo XVII adosado sobre la conocida Galería del Grutesco del Real Alcázar de Sevilla, en el Jardín de las Damas, un instrumento que aprovecha la presión del agua de la fuente para activar un mecanismo que lo hace sonar con una melodía onírica que se puede disfrutar cada hora del día.

De ese modo, en la Fuente de la Fama se puede observar una ventana con un marco en forma de arco con la estatua de un niño con una trompeta en la mano, como símbolo del carácter musical que esconde a la vista esta fuente. Sin embargo, existe una pequeña apertura en el lateral de la fuente a través de la que se puede observar el movimiento del mecanismo de su interior.

La única fuente musical de España está en Sevilla

Este órgano, que es el único que se conserva en España y uno de los tres que existe en toda Europa, fue construido entre 1614 y 1619, durante el reinado de Felipe III, y fue diseñado por el arquitecto milanés Vermondo Resta, encargado de combinar ingeniería, belleza y arte para crear esta fuente que no es solo un deleite para la vista, sino también para los oídos gracias a sus melodiosas sinfonías creadas por la fuerza del agua.

Así, se creó este sistema hidráulico que impulsa el aire por una serie de tubos activados por la propia fuerza del agua, lo que produce diversas piezas musicales que se pueden disfrutar cada hora en los jardines.

El Real Alcázar de Sevilla, el palacio real en uso más antiguo de Europa

Tras largos años en uso, en 2006, Leonardo Lombardi, catedrático de Arqueología italiano, recibió el encargo de restaurar la cámara hidráulica, una labor que realizó junto al británico Rodney Briscoe, el único artesano que, a día de hoy, sigue siendo capaz de restaurar la maquinaria de la fuente.

Para su desarrollo, los artistas dispusieron un nuevo mecanismo que continuaba funcionando con la presión del agua y el envío de aire por esos tubos, pero de forma automática cada hora siguiendo el sistema que usan las fuentes en las villas italianas del Renacimiento y Barroco.

En la actualidad, los visitantes pueden continuar disfrutando de sus melodías en los jardines del Real Alcázar de Sevilla que, además de tener el único órgano hidráulico de España, es el palacio real en uso más antiguo de toda Europa.