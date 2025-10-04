Sevilla Este se echa a la calle de nuevo para clamar por la línea 2 del metro frente al "parche" del tranvibús

La paciencia en Sevilla Este parece haberse agotado o, al menos, empieza a dar signos evidentes de un hartazgo ciudadano que va a más. Este viernes, centenares de vecinos de todas las edades salieron a la calle para reclamar lo que consideran una deuda histórica con esta zona de la ciudad: la construcción de la línea 2 del Metro de Sevilla, un proyecto que lleva más de 15 años en el limbo administrativo. Hace 15 años que se puso la línea 1 del metro y sólo desde que empezaron las obras de la línea 3. La manifestación, que cortó el tráfico en la avenida Luis Uruñuela, sirvió también para mostrar el rechazo al nuevo tranvibús, el sistema de autobuses eléctricos con plataforma reservada que el Ayuntamiento ha puesto en marcha como alternativa temporal y que, según protestas los vecinos, ha convertido este gran barrio en "una ratonera". Este viernes varias plataformas vecinales se unieron para hacer presión en la calle.

El malestar no es nuevo. Desde que se anunció el tranvibús, asociaciones vecinales y plataformas ciudadanas advirtieron de que se trataba de un “parche”, incapaz de resolver de manera estructural las necesidades de movilidad de un distrito con más de 150.000 habitantes y con los peores tiempos de acceso al centro. En la última edición de #ElCorreopregunta el propio alcalde, José Luis Sanz, defendió que “el metro es la verdadera solución para Sevilla Este; el tranvibús no supone renunciar a la línea 2”, pero los vecinos temen que ocurra justo lo contrario.

Los usuarios que ya han probado el servicio se quejan de trayectos que superan la media hora entre Torreblanca y Nervión, con paradas excesivas y retenciones en puntos críticos. A eso se suma la reducción de carriles en algunas avenidas principales que ha trasladado el embotellamiento y los problemas de tráfico a los usuarios de vehículos provados.

Mientras tanto, la línea 2 -llamada a conectar Sevilla Este con el centro y Triana- sigue encallada entre estudios de viabilidad y promesas que en tiempos de precampaña copan protagonismo. La protesta de este viernes deja claro que la ciudadanía no quiere más soluciones interinas: reclama un transporte estructural, soterrado y rápido, capaz de sacar a Sevilla Este, y a la capital andaluza en general, del atasco y el déficit de transporte público en el que lleva años atrapada.