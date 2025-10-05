La esperanza vive en el Polígono Sur mucho antes de la Misión: "Queremos trabajo, educación, vivir con dignidad"

Nuestra Señora de la Esperanza salió este sábado del barrio que le da apellido, Triana. Más de nueve horas después, cuando al fin terminó su camino en esta Misión, la realidad social era bien diferente. Porque en el Polígono Sur el problema no está en la aglomeración de pisos turísticos, sino en la infravivienda. Hay aparcamientos de sobra, eso sí, aunque también un elevado fracaso escolar, familias desestructuradas y una de las rentas más bajas del país. Y conflictividad, cortes de luz, mucho desempleo y narcotráfico. Dos mundos distintos a cada lado de la orilla del río, a solo 3,5 kilómetros de distancia.

"El principal problema del barrio, siempre lo digo, es la droga. Es el núcleo central, lo que lo contamina todo", afirma Jaime Bretón, comisionado para el Polígono Sur. "La droga, y su atractivo entre determinados sectores, provoca que haya luego absentismo escolar, escasa formación, desinterés para estudiar o buscar un trabajo, inseguridad y mala convivencia con personas normalizadas", apunta Bretón a El Correo de Andalucía.

"Hubo un punto de inflexión a partir del famoso tiroteo del 12 de octubre. A raíz de este suceso, la Policía Nacional prestó más atención a esta zona y desarrolló más actuaciones, aunque esta es una batalla muy a medio y largo plazo", reconoce el comisionado. Solo en 2024, las autoridades incautaron una tonelada de estupefacientes en el Polígono Sur, tal como informó la Subdelegación del Gobierno. Para poner en contexto esta cifra: algo más del 4% de toda la droga intervenida en la provincia de Sevilla fue en este barrio, según datos del último informe del Ministerio del Interior.

El abandono de las aulas

"A nivel educativo, se constata otro grave problema: el alto índice de absentismo escolar, y como consecuencia, el fracaso en este ámbito". Así de claro es el Plan local para la cohesión e inclusión (2024-2028), elaborado por el Ayuntamiento de Sevilla con la colaboración de la Junta, Gobierno central y Unión Europea, con respecto a la educación en el Polígono Sur. "Igualmente, se detecta un alto índice de abandono temprano del sistema educativo".

Fachada del CEIP Andalucía, ubicado en la calle Luis Ortiz Muñoz. / El Correo

Y todo ello, "a pesar de la existencia de un Protocolo de Absentismo específico para la zona", tal como apunta un artículo científico publicado el pasado año por Mercedes Figueroa, de la Consejería de Desarrollo Educativo, que subraya que "la tasa de absentismo en este barrio ha ido en aumento, especialmente tras la pandemia de covid". Así, en el curso 2018/2019 este porcentaje se situaba en Primaria en un 12%, y en Secundaria, en un 28%. Tres años después, en el 2021/2022, alcanzaban un 25% y un 45%, respectivamente.

"Las nuevas generaciones deben aprovechar los recursos de las administraciones -que son muchos- para romper con ese círculo vicioso", opina Jaime Bretón, al frente del Comisionado desde 2019. "Se ha fomentado la Formación Profesional dual para quienes no quieren estudiar carreras, por ejemplo. Pero hay que dar un paso adelante, y eso debe darlo de manera individual cada uno", señala Bretón.

Entre infraviviendas y cortes de luz

El estudio realizado por el Consistorio hispalense también constata "problemas de infravivienda y accesibilidad y edificios en deficiente estado de conservación, condiciones de insalubridad y situaciones de hacinamiento". En los últimos años se han planteado proyectos como el desmantelamiento de las Casitas, el núcleo chabolista de la calle Reina de los Ángeles. O el reciente plan para la zona más degradada del barrio, Martínez Montañés, que contempla el derribo de cuatro bloques, la rehabilitación de 512 hogares y la construcción de 92 viviendas sociales.

Uno de los edificios vacíos de Martínez Montañés que se plantea rehabilitar. / CARLOS DONCEL

Asimismo, el informe resalta otras dos realidades vinculadas entre sí: el incremento de hogares "utilizados para la plantación y el tráfico de marihuana" y "los continuos cortes de luz que afectan a una parte importante de la población". Según datos de la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados, en el Polígono Sur se contabilizaron 2.328 interrupciones en el suministro eléctrico en el primer semestre de 2025. Es decir: una media de 13 apagones diarios.

En el origen de estas incidencias están, según Endesa, los cultivos de cannabis indoor, que "demandan energía las 24 horas al día durante todo el año, y con ello provocan situaciones de gran riesgo al sobrecargar la red". "Al no tener cuadro eléctrico en la vivienda, contador ni caja general de protecciones, dejan únicamente operativos los fusibles de los centros de transformación, que se funden con la sobretensión como medida de seguridad", explican desde la multinacional.

"Nuestra esperanza está en vivir con dignidad"

Luego están, claro, quienes viven esta realidad a diario. Vecinas como Carmen Picón, portavoz de la entidad Nosotros también somos Sevilla, que reclama que "las administraciones se deben coordinar en sus planes". "Si solo se rehabilitan edificios pero no se ayuda a las personas, el bloque no va a cambiar. Hay que hacer un trabajo muy importante con los vecinos que viven en esos lugares, que se sientan implicados en la necesidad de mejorar sus espacios".

"No queremos actuaciones puntuales y esporádicas: hay que coger a las familias desde la raíz, y trabajar con ellas desde todas las áreas", reivindica Picón. "Aquí se repiten esquemas: esa misma pobreza que sufren algunas personas la acaban herendando también sus hijos y nietos. Tendremos varias generaciones perdidas más como no nos pongamos en marcha de una manera eficaz", denuncia esta representante vecinal.

A mediodía del pasado sábado, la Esperanza dejó Triana camino al Polígono Sur. Aunque mucho antes de su salida, antes incluso de que se planteara esta Misión, la esperanza -esta sí, con minúscula- vive en este barrio de la periferia sevillana, tal como expresa la propia Carmen Picón: "Nuestra esperanza está en que la gente reciba llamadas para trabajar. Está también en la educación, en intervenciones con las familias que lo necesitan. Nuestra esperanza está en que todos podamos cambiar y vivir con dignidad".