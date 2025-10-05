Los mejores momentos de la Misión de la Esperanza de Triana rumbo al Polígono Sur

Emoción a raudales. Un día para el recuerdo. Una jornada histórica. La Virgen de la Esperanza de Triana inundó Sevilla de fe a su paso por Los Remedios, el Parque de María Luisa, El Porvenir, el Tiro de Línea, la barriada de La Oliva y Las Letanías. Un recorrido único que situó a la imagen en rincones de la ciudad a los que jamás había llegado la corporación. En andas, sin palio, más cercana que nunca. Así la presentó la hermandad para llegar hasta los barrios más humildes de Sevilla donde tantos trianeros de cuna aguardaban su visita.

En esta breve crónica audiovisual se muestran algunos de los mejores momentos vividos durante las más de 10 horas que la Dolorosa estuvo en la calle. Las bullas eran constantes, el calor cada vez más sofocante, los aplausos, las lágrimas y los vivas permanentes. Hermanos, devotos, trianeros y vecinos de Sevilla. Miles de personas acudieron a la llamada de la Hermandad de la Madrugá para vivir la Misión Evangelizadora de la Esperanza de Triana.

La Virgen salió de Triana entre bullas, aplausos y petalás, a su llegada a Los Remedios inauguró un monolito por parte de la hermandad y con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla para conmemorar el 75 aniversario de la nomenclatura de la calle. Cruzó el Puente de Los Remedios bajo un sol abrasador. Uno de los grandes momentos se vivió en el Parque de María Luisa y su paso por la Plaza de España. Cámaras al aire para inmortalizar un momento inolvidable donde fueron testigos tantos devotos como turistas.

Él ambiente familiar y festivo la esperaba en El Porvenir, donde no cabía ni un alfiler en Felipe II. Y así, se adentró en el Tiro de Línea entre guirnaldas, petalás y aplausos para encontrarse, también por primera vez, con la Virgen de las Mercedes y Jesús Cautivo, los titulares de la Hermandad de Santa Genoveva.

A las tres de la tarde la Dolorosa atravesaba una gran pancarta que colgaba de balcón a balcón. Los vecinos de La Oliva le habían preparado su propia bienvenida, que rezaba: "Esperanza y Evangelizadora". Desde ese tramo hasta su llegada a la parroquia de San Pío X, las bullas fueron constantes. Vecinos de Las Tres Mil, Las Letanías y La Oliva se reunieron "como nunca antes" para recibirla en sus calles. Lo demás es historia y quedará en la retina de quienes tuvieron la suerte de vivir un momento único para la hermandad, para los devotos y para Sevilla.