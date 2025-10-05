Solicitan seis años de cárcel para una mujer que pagó 30 euros con un billete falso en un centro comercial de Sevilla

Pagar con dinero falso tiene graves consecuencias judiciales. La Audiencia Provincial de Sevilla juzgará próximamente a dos mujeres que pagaron 30 euros en un centro comercial de Sevilla Este con un billete mendaz de 500 euros. La fiscalía solicita para una de ellas seis años de prisión y tres años para la otra.

Los hechos ocurrieron hace tres años, el 1 de junio de 2022. Según el Ministerio Público, las dos acusadas entraron a las cinco de la tarde en un centro comercial de Sevilla Este, se hicieron con un únicio producto y trataron de pagar 30,01 euros con un billete de 500 euros que resultó ser falso.

La empleada de la caja apuntó a las clientas que no tenían dinero suficiente para devolverles el importe que les pertenecía. Otra trabajadora refirió lo mismo: no tenía cambio. Finalmente, llegó la coordinadora de caja para solucionar la situación.

La encargada llevó a las mujeres hasta el área de información. Una vez allí sí se pudo realizar el cobro del producto adquirido. Se les devolvieron 470 euros.

Fue poco después cuando las cajeras se percataron de que el billete era falso. A partir de ahí, dieron aviso a las autoridades.

Un delito consumado de tenencia de moneda falsa

La Fiscalía entiende que las dos mujeres son autoras de un delito de tenencia de moneda falsa para su distribución del artículo 386 del Código Penal en concurso ideal con un delito de estafa, del artículo 248. Para una de ellas se piden tres años de prisión, ya que no constan antecedentes penales computables.

A la otra acusada, además, concurre el agravante de reincidencia, por lo que el Ministerio Público solicita seis años de prisión. El 19 de enero de 2016 esta mujer fue condenada a tres años de prisión por la tenencia de moneda falsa para su distribución a la pena de tres años de cárcel, aún pendiente de cumplir.