Un triduo, una función y misas: lo que debes saber sobre la estancia de la Esperanza de Triana en San Pío X

La Esperanza de Triana ha pasado su primera noche en el Polígono Sur. Desde este sábado a las cinco y media de la tarde, la Dolorosa de Triana reposa en la parroquia de San Pío X, ubicada en la barriada de Las Letanías. Hasta el próximo domingo 12 de octubre, Día de la Hispanidad, se rendirá culto a la trianera en este templo donde se llevarán a cabo triduos, misas y una función principal con motivo de la Misión.

Este templo de estilo moderno está pegado al centro de salud de Las Letanías. La parroquia de San Pío X fue inaugurada hace poco más de una década. Se trata de un templo construido con planta de cruz latina. Es luminoso, gracias a la gran claraboya situada sobre el presbiterio y a los patios acristalados distribuidos en sus esquinas.

En su interior, preside el altar un crucificado de estilo contemporáneo, junto una imagen de la Virgen con el Niño. A un lado del templo se puede observar un gran lienzo dedicado al Beato Ceferino Giménez, y en el otro se abre la capilla sacramental. Es precisamente en este último donde se ubicara la talla de la Esperanza de Triana durante una semana.

Un triduo y una función principal

Entre los cultos preparados a lo largo de los próximos siete días, destaca el solemne triduo previsto para los próximos 8, 9 y 10 de octubre. Todavía se desconoce el horario, pero de acuerdo con la parroquia la intención es que se amplíe el horario de apertura para que la gente pueda acercarse a compartir un rato con la Esperanza de Triana.

El horario de la parroquia es de lunes a sábado de 11:30h a 13h y de 18:30h a 20:30h, aunque éste podría verse ampliado debido a la presencia de la trianera.

El sábado de octubre, el día antes de que la Dolorosa vuelva a salir a las calles para recorrer la barriada de Murillo (las Tres Mil Viviendas), se celebrará una función principal en el interior del templo. Asimismo, también están previstas eucaristías y adoraciones.