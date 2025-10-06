Estas son las actividades que se podrán disfrutar en el "mayor centro de ocio de Europa" que abrirá en Sevilla Este

El nuevo centro de ocio de Sevilla Este que abrirá sus puertas este otoño contará con un abanico de actividades pensadas para toda la familia que ampliará la oferta de entretenimiento en la zona, que va desde nuevas salas de cine a ofertas gastronómicas.

Mega Ozone Bowling Sevilla, ubicado en el Centro Comercial Aleste Plaza -que pertenece a la empresa Bogaris y está gestionada por la consultora especializada Inerzia-, contará con más de 12.000 metros cuadraros dedicados al entretenimiento y una inversión que supera los siete millones de euros. La operadora asegura que "se trata del mayor complejo de ocio indoor de Europa y aspira a convertirse en el centro de referencia para todo el área metropolitana de Sevilla y un referente europeo en experiencias indoor".

Recreación del Centro Mega Ozone Bowling en Sevilla Este. / El Correo

De bolos a cine pasando por 'karting indoor'

"Mega Ozone Bowling Sevilla no es un centro de ocio al uso, sino un espacio de experiencias tecnológicas y familiares que combina deporte, diversión y gastronomía", destacan desde la operadora. La oferta incluye:

24 pistas de bolos de última generación con tecnología Neoverse , que incluye una pantalla de más de 40 metros.

, que incluye una pantalla de más de 40 metros. Karting indoor 100% eléctrico, pionero en la ciudad.

100% eléctrico, pionero en la ciudad. Un mega hinchable de 1.000 m² para todas las edades.

para todas las edades. Un a amplia zona gastronómica , con propuestas variadas y colaboración con Pizzerías Del Poble.

, con propuestas variadas y colaboración con Pizzerías Del Poble. Como gran novedad, 10 salas de cine premium de la mano de Cines Axion, "que permitirán vivir una experiencia cinematográfica de lujo".

“Queremos que Sevilla viva el ocio como nunca antes. Este centro no es solo el más grande, es también el más innovador y el que marcará tendencia en Europa”, ha afirmado Nicolás Quereda, Consejero delegado de Ozone Bowling.

50 nuevos puestos de trabajo

La apertura, prevista para mediados de otoño, supondrá la creación de 50 nuevos puestos de trabajo directos, "reforzando el compromiso de Ozone con la ciudad y con el desarrollo económico de toda la provincia". El complejo de Aleste Plaza, recuerda, será el segundo centro de Ozone en Sevilla -tras la apertura en Torre Sevilla en 2021- y el quinto en Andalucía. Con este proyecto, la compañía reafirma su liderazgo tras sorprender en 2024 con el macrocentro del Campo de Gibraltar, hasta ahora el mayor complejo de ocio indoor en el continente.

Desde la compañía aseguran que el estreno en Sevilla marca solo el inicio de una "ambiciosa" estrategia de crecimiento. En los próximos meses, Ozone Bowling abrirá nuevos centros en Torrevieja, Santander y Granada, además de otras localizaciones que se anunciarán próximamente. En la actualidad, cuenta con 30 centros de ocio en España. Desde su nacimiento, Ozone no ha parado de crecer y suma ya más de 500 empleados, además de varios proyectos en curso, como los nombrados anteriormente.

El Centro Comercial Aleste Plaza, ubicado en Sevilla Este -en la prolongación de la avenida Emilio Lemos-, cuenta entre sus operadores principales con Alcampo, Sprinter, Kiwoko, Rapimueble, AreaFit, Canitas, a los que se incorpora Ozone.