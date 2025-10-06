Condenado a cinco años de cárcel un joven que abusó sexualmente de su prima de 9 años

El TSJA ha confirmado la condena a cinco años de prisión para un varón por abusar sexualmente a su prima de 9 años en la provincia de Sevilla. El joven aprovechó que vivían en la misma casa para realizar distintos tocamientos a la menor, catalogados de abuso y no de agresión por la no aplicación de la ley del Sí es Sí, que no estaba en vigor al momento de los hechos.

Los tocamientos se produjeron en 2019, cuando el varón, de nombre Catalín, tenía 18 años. Agresor y víctima residían en la misma vivienda de una localidad sevillana, durmiendo la menor con su madre en la primera planta y el joven, de nacionalidad rumana, en la segunda con otros familiares.

La madre de la niña se iba de la vivienda en torno a las 5 de la mañana para trabajar. En ese momento, Catalín "aprovechó la convivencia con la menor, su relación de parentesco, la corta edad de la misma" y la ausencia de la progenitora para meterse en la cama con la menor hasta en dos ocasiones. El joven realizó tocamientos con los dedos en la vagina de la niña hasta que la niña se despertaba, momento en el que retiraba la mano.

Jugaba con ella para "rozarse"

Los abusos sexuales no quedaron ahí. En otra ocasión, Catalín le realizó los tocamientos con la lengua tras bajarle el pantalón del pijama y las bragas.

También se aprovechó Catalín, según los hechos probados de la sentencia emitida por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla, de los juegos realizados con la niña para agredirla. Concretamente, se relata que realizó uno consistente "en lanzarla al aire, aprovechando cuando la bajaba para frotar su pene con las partes íntimas de la menor".

El TSJA ha rechazado el recurso presentado por la defensa de Catalín ante la sentencia de la Audiencia de Sevilla. Por lo tanto, mantiene los cinco años de prisión por un delito de abuso sexual continuado a menos de 16 años, además de otros tantos de libertad vigilada y una orden de alejamiento durante 10 años.