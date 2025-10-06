Dómi Vélez, sevillano considerado el mejor panadero del mundo: "Así se puede conservar el pan durante más tiempo"

Compras una barra de pan y, cuando quieres comer lo que te ha sobrado un día después, te das cuenta de que es imposible darle un solo bocado ante la dureza que ha cogido. Para salvar esta problemática que impide a los ciudadanos aprovechar todo el producto y no desperdiciar alimentos, el lebrijano Domi Vélez, reconocido como el mejor panadero del mundo en 2021, ha revelado la mejor forma de "conservar el pan durante más tiempo".

Para ello, el panadero ha aconsejado tener en cuenta las temperaturas del lugar en el que se resida, debido a que, si el pan no se conserva en un entorno fresco y seco, se degradará antes. "Y Sevilla no es un lugar fresco, sobre todo en estas fechas", ha señalado el profesional.

La temperatura, clave para que el pan perdure más tiempo, según Domi Vélez

Por ello, ha recomendado guardar el pan sobrante en el frigorífico, siempre "bien protegido" para evitar que entre humedad. "Fresco y seco considero unos 20 grados porque nuestro pan, y muchos de los panes que veis artesanales y con masa madre, retienen bastante humedad, y esa humedad sale fuera y puede producir hongo cuando hace efecto invernadero si hace mucha calor", ha recalcado Vélez.

En el momento en el que las temperaturas exteriores sean más adecuadas y la humedad reducida, el pan puede guardarse en una panera o cualquier otro lugar con cierre para que dure entre dos y tres días más.

El mejor lugar en el que guardar el pan, según el panadero sevillano

Pero si un sitio se presenta como "magnífico" para que el pan perdure durante más tiempo, según el panadero sevillano, es el congelador, que permite preservar sus propiedades y sabor. "Muchos me preguntáis si pierde las propiedades. La estructura no la pierde y el valor nutricional se mantiene totalmente intacto", ha señalado.

"Mientras lo saques un rato antes del consumo y después lo tuestes, va genial", ha continuado asegurando el experto, que afirma que, tras un "golpe de calor" de unos diez minutos en el horno o la freidora de aire, el pan se recompondrá y quedará "como recién hecho". "Ese almidón que se ha deteriorado un poco, vuelve a recomponerse en la cocción", ha recalcado Vélez.