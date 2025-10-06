La estación de metro de Pino Montano Norte completa su estructura y otras cuatro avanzan en los muros del túnel

De las 13 estaciones que tendrá el tramo norte de la futura línea 3 del Metro de Sevilla, cerca de la mitad ya se encuentran en obras. Son cinco las que se encuentran inmersas en trabajos, unas más avanzadas que otras, y próximamente se sumará una sexta, la del Hospital Virgen Macarena. La construcción de los túneles, vías y paradas ha alcanzado ya al 63% del trazado, que llega justo hasta el inicio de la Ronda Histórica, donde se vivirá una gran transformación con las siete estaciones que la atravesarán. Además, en los últimos días se ha confirmado que se sumará al proyecto -cuando fructifiquen las conversaciones y se ultimen los detalles- la parada del Higuerón Norte, en el Distrito Tecnológico, que será la primera de todas.

Como se puede comprobar visualmente pasando por la zona norte de Pino Montano, la estación de Pino Montano Norte es la que está más avanzada, siendo además la única en superficie porque el resto son soterradas. Según confirma la Consejería de Fomento a este periódico, "ya tiene la estructura terminada" y se han iniciado "los trabajos de instalaciones". La previsión es que antes de que acabe el año esté totalmente acabada y sea una realidad en una ubicación paralela al sistema viario de la SE-20, al norte de la calle Estrella Deneb.

Cuando esté acabada, tendrá un único acceso desde la calle situado en su lateral oeste, debido a que el lateral este se ve restringido en espacio por la existencia de la SE-20. Este acceso contará con una escalera mecánica, una escalera fija y un ascensor que comunicarán este nivel con el primer nivel de vestíbulo, donde se situarán las taquillas, las máquinas de pago y los tornos de control. La comunicación del primer nivel con los andenes, situado a nivel calle, se realiza mediante escaleras mecánicas, fijas y ascensores.

Construcción de la estructura de la estación de Pino Montano Norte de la línea 3 del Metro de Sevilla / Consejería de Fomento

Además, dispondrá de andenes laterales cubiertos por una marquesina metálica que garantiza el resguardo de los pasajeros, con unas aperturas que ya están visibles en la cubierta para permitir el paso de luz natural y favorecer la evacuación de humo en caso de emergencias.

Muros pantalla en Pino Montano

En la segunda estación de metro, la de Pino Montano, que será soterrada, se está trabajando ahora mismo en los muros pantalla, que funcionan como muros de contención antes de finalizar la excavación para sostener la tierra y evitar que colapse el terreno o entre el agua subterránea. Una vez se termine la excavación pueden formar parte de la estructura definitiva, de los muros que formen el andén, que en este caso será central, "para minimizar el ancho de la estación y poder implantarla exclusivamente en la zona peatonal del bulevar", según describe el proyecto al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía.

Obras en la línea 3 del Metro de Sevilla para excavar la rampa de acceso al túnel en Pino Montano / Consejería de Fomento

Esta parada se encuentra situada en la avenida Agricultores, entre las calles Estrella Proción y Estrella Antares. Este verano la consejera de Fomento, Rocío Díaz, anunció el inicio de la excavación de la rampa de acceso al túnel en el que se están construyendo estos muros pantalla.

Losa superior en Los Mares

En la tercera parada en obras, también subterránea, ubicada en la calle Mar de Alborán cerca de la Ronda Urbana Norte, se está trabajando en la losa superior una vez se han ejecutado los muros laterales. Estos ya forman parte del espacio excavado, funcionando como división interna y sirviendo de soporte para la losa.

De hecho, actualmente ya se puede ver el hueco de la armadura y el acceso a la boca de metro, tanto por dónde iría el ascensor como las escaleras. Una vez puesta la losa superior, se verán los huecos donde se encontrará el acceso principal de la estación y la bajada a los cuartos técnicos. Ya se ha avanzado en la colocación de la ferralla que dará forma a la losa superior, es decir, el techo del túnel por el que circularán los trenes.

Obras en la estación de Los Mares de la línea 3 de metro de Sevilla / El Correo

Además, se procedió a la demolición del antiguo centro de transformación, una intervención necesaria para poder continuar con la construcción de la losa y permitir el desarrollo estructural del conjunto de la estación. La salida de emergencia estará ubicada donde se encontraba el transformador eléctrico.

En el tramo de Pino Montano están ya construidas el 45% de pantallas (1,3 kilómetros). Estas pantallas son de grandes dimensiones, alcanzan una profundidad de 20 metros, con una anchura de 4,20 y un espesor de 80-100 centímetros.

Trabajos en Los Carteros y San Lázaro

Las dos últimas estaciones en las que ya se está trabajando, aunque los resultados todavía son menos visibles, son las de Los Carteros y San Lázaro, a través de las cuales se llegará a la Macarena. En ambas paradas se está trabajando de forma paralela al resto de trazado del segundo subtramo, es decir, con las pantallas. La última maquinaria en sumarse para esto fue una quinta pantalladora centrada junto al parking del Mercadona, para la realización del túnel entre las estaciones de Los Mares y Los Carteros, con el cruce de la Ronda Urbana Norte incluido.

Las pantalladoras son una pieza esencial en la técnica empleada para la construcción del túnel. La técnica se denomina cut & cover, que consiste en la ejecución, en primer lugar, de los muros pantallas que delimitan la longitud del túnel para después cubrir con una losa de hormigón.

La estación de Los Carteros se ubicará bajo la glorieta Berrocal, y su trazado discurre próximo y prácticamente paralelo al paso inferior de la Ronda de Circunvalación SE-30, transversal a la Av. Alcalde Manuel del Valle. Y la estación San Lázaro se ubicará bajo el parque situado junto a la calle peatonal Diego de Almagro, entre la avenida Doctor Fedriani y la avenidaTrabajadores Inmigrantes.

Justamente en este segundo tramo se está usando la técnica Jet Grouting, con tratamientos del terreno. Es una medida geotécnica fundamental del proyecto que consiste en la desagregación del suelo en profundidad e inmediata mezcla con lechada de cemento mediante inyecciones controladas de alta presión. Uno de los objetivos principales de su empleo es la protección de edificios colindantes. Se utiliza para minimizar posibles movimientos del terreno durante la excavación del túnel, garantizando que se mantengan dentro de umbrales admisibles y no afecten a las cimentaciones de los edificios colindantes.