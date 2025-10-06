Intento de homicidio a una policía en Sevilla: le hacen un mataleón tras pedir la apertura de un maletero

Un hombre intentó acabar con la vida de una policía en Sevilla durante una intervención en Kansas City haciéndole un mataléon. Así lo estima la Fiscalía, que solicita para el varón 11 años y medio de prisión por lo ocurrido.

Los hechos tuvieron lugar en Sevilla, el 28 de enero de 2023. El acusado, mayor de edad y sin antecedentes penales, estaba dormido en el interior de un Seat junto a otro acompañante en medio de la carretera en la citada vía sevillana.

Dos agentes de la Policía Nacional acudieron hasta el lugar para ver qué ocurría. Los funcionarios les pidieron a los dos hombres que se bajaran del coche y los llevaron hasta una isleta cercana a la vía en la que estaban parados.

Según la acusación de la Fiscalía, los cuatro mantuvieron una conversación cordial hasta que la agente le pidió al acusado que abriera la parte trasera del coche. "¿Cómo se va a abrir? ¿Cómo se abre un maletero?", se preguntaba el investigado a la par que hacía aspavientos y mostraba una actitud intimidatoria. Fue entonces cuando propinó un fuerte empujón al otro agente.

Comenzó entonces un forcejeo, relata la acusación. El varón rodeó con los brazos al policía y pegó su cabeza al pecho del agente "haciendo fuerza".

La agente auxilió a su compañero. Agarró por los pies al acusado y los tres cayeron al suelo. La Fiscalía entiende que fue entonces cuando, "con ánimo de acabar con su vida", el acusado le hizo un mataleón, inmovilizándola y haciéndole perder el conocimiento.

El otro agente insistió en varias ocasiones para que la soltara. Intentó igualmente separarlos sin conseguir su propósito. Finalmente, con la ayuda de otro viandante logró liberar a su compañera "empleando la fuerza mínima imprescindible".

Piden 11 años de prisión

Ambos policías quedaron dañados por la intervención. Él logró recuperarse en 15 días, mientras que ella estuvo dos meses en tratamiento por las múltiples lesiones que le causaron. "La maniobra ejecutada por el procesado sobre la funcionaria supuso un riesgo vital para la misma", estima el Ministerio Público.

El acusado, que estaba drogado y alcoholizado, pasó algo más de un mes en prisión preventiva por estos hechos.

El caso llega este mes de octubre a la Audiencia Provincial de Sevilla. La Fiscalía acusa al varón como autor de un delito de atentado contra la autoridad, otro leve de lesiones y un ilícito de homicidio en grado de tentativa. Además, entiende que concurre la atenuante de drogadicción porque en el momento de los hechos el varón había bebido y estaba drogado.

En total, el Ministerio Público solicita 11 años y 6 meses de prisión. 10 de ellos por el delito de homicidio en grado de tentativa y año y medio por atentado a la autoridad. Además, se solicita el pago de una multa de 10 euros diarios durante dos meses.