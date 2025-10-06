La Iglesia de San Gregorio logra fondos para continuar su rehabilitación: “La pared se iba a venir abajo por humedad"

El Gobierno municipal aprobará este martes los convenios por un importe de de 201.871,66 euros para las restauraciones de la iglesia de San Gregorio y el monasterio de Santa Inés, dos proyecto que forman parte de la estrategia de recuperación del patrimonio religioso de la ciudad.

La Hermandad del Santo Entierro lleva tiempo detrás de este proyecto que por fin podrá hacerse realidad. "La gente no sabe el trabajo que nos ha llevado", confiesa el hermano mayor de la corporación del Sábado Santo, Fermín Vázquez. Es la propia corporación la que ha buscado un arquitecto para que dirija los trabajos y esté en constante coordinación con los responsables de Urbanismo del Ayuntamiento.

La Gerencia de Urbanismo ha aprobado otorgar una subvención de 128.990,09 euros a la Hermandad para poder realizar la segunda fase de las obras de reparación de la fachada del Convento Mercedario anexo a la sede de la corporación. En concreto se trata del lateral del templo que colinda con el Instituto Hispanoamericano. La Hermandad ha tenido que presentar la constructora que va a hacer la obra y proponer varios presupuestos y proyectos para obtener el visto bueno de Urbanismo.

No afectan a la Hermandad

La primera fase de las obras fue aprobada en 2024 por importe de 30.074,17 euros. "Hace meses que hay un andamio puesto", ha recordado Vázquez, que explica a El Correo de Andalucía que "hubo que desmochar la pared porque se iba a venir abajo con humedades". De esta forma, el responsable de la corporación subraya que "se podría haber caído y provocar daños". Así, durante este tiempo se ha picado la fachada y ahora, con la nueva aportación del Consistorio, se empezará la segunda fase de la obra.

Los trabajos no afectarán a la vida de Hermandad, ya que se reducen a la parte exterior del convento. Además, en el proyecto presentado por la Hermandad del Sábado Santo, se incluye también el resaneamiento del tejado, que también se encuentra en mal estado. Los trabajo comenzarán cuanto antes, ya que, como ha confirmado el hermano mayor, deben estar terminados antes del mes de diciembre.

Además, la Gerencia de Urbanismo también ha dado luz verde a la cesión de 72.881,57 euros para financiar la tercera fase de rehabilitación de la escalera del claustro del herbolario del monasterio de Santa Inés, que pertenece a las clarisas. El herbolario data del siglo XVI, la igual que las escaleras a reformar, que conectan la planta baja y la primera planta del edificio. En la segunda fase de los trabajos, aprobados a la par que la primera de San Gregorio, el Consistorio dio 26.398,99 a la congregación.