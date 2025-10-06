Llega el festival de los montaditos y la ensaladilla a Sevilla: este es el horario, fecha y restaurantes que participan

La capital andaluza volverá a rendir homenaje a dos de sus grandes pasiones culinarias, la ensaladilla y los montaditos, con la celebración de la III edición del festival gastronómico Con2Panes y 1Pico. El evento se celebrará del 10 al 13 de octubre de 2025 en el Paseo de Colón, junto al Guadalquivir, en un enclave privilegiado para disfrutar de la gastronomía local.

Organizado por la Academia Sevillana de Gastronomía y Turismo y la Asociación de Hostelería de Sevilla y Provincia, el festival reunirá a reconocidos establecimientos de la ciudad, que ofrecerán sus propuestas más creativas en un ambiente festivo. Entre ellos, se encuentran locales emblemáticos como La Gitana Loca, Yumay, EntreCárceles, García Millán o El Rey del Chicharrón.

En su última edición, celebrada en 2024, el festival congregó a más de 7.000 visitantes, que degustaron 12.000 montaditos y más de 550 kilos de ensaladilla, consolidándose como una cita imprescindible en el calendario gastronómico de Sevilla.

Fecha y horario del evento

El festival abrirá sus puertas el viernes 10 de octubre a las 20.00 horas, hasta la medianoche. El sábado 11 y domingo 12 el horario será de 12.30 a 00.00 horas, mientras que el lunes 13 finalizará a las 16.30 horas. El acceso al evento tendrá un precio de 4 euros, que incluirá una consumición.

Mucho más que tapas

Además de las degustaciones, Con2Panes y 1Pico contará con actividades complementarias para disfrutar en familia o con amigos. Todo ello en un espacio abierto a orillas del río, con el apoyo de Sevilla City Office, el Ayuntamiento de Sevilla, Picos Obando y Cruzcampo.

El festival promete consolidarse, un año más, como una de las grandes citas del calendario gastronómico hispalense.