Sucesos
Muere hombre de 71 años al reventar una rueda en un taller de neumáticos en Los Palacios
El suceso ocurrió Los Chapatales, en el municipio de Los Palacios y Villafranca
Un hombre de 71 años ha perdido la vida al sufrir un accidente al reventar una rueda en un taller de neumáticos en Los Chapatales, en el municipio sevillano de Los Palacios, según informa servicio de emergencias 112.
Pasadas las 16.30 horas de la tarde se recibió un aviso en el Teléfono de Emergencias 112 por un herido a causa de un reventón de una rueda en un taller.
Rápidamente, se dio aviso al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y a la Guardia Civil que se desplazaron hasta el lugar de los hechos sin que pudieran hacer nada por salvar su vida.
