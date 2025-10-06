Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevo corte total de tráfico en el Puente del Centenario: ocho horas entre este lunes y martes

Transportes avanza en las obras de sustitución de los tirantes. Se habilitarán itinerarios alternativos debidamente señalizados

Vista área de los trabajos de sustitución de los tirantes del Puente del Centenario.

Vista área de los trabajos de sustitución de los tirantes del Puente del Centenario. / GOBIERNO DE ESPAÑA / Europa Press

R.M.

Sevilla

El Ministerio de Transportes ha informado de un nuevo corte de tráfico en el Puente del Centenario por las obras de sustitución de tirantes, unos trabajos que cuentan con un presupuesto vigente de 128,74 millones de euros. Así, este lunes 6 de octubre se cortará el puente en ambos sentidos de circulación desde las 22:00 horas hasta mañana martes, 7 de octubre, a las 6:00 horas.

Actualmente, se están realizando los trabajos de ampliación del tablero del puente y se instalará una de las costillas nuevas situadas sobre la dársena portuaria, que conforman dicha ampliación. Estos trabajos afectarán a la parte superior del puente, puesto que será necesario descargar desde el tablero las piezas metálicas montantes y diagonales que conectan la dovela nueva con el tablero ya existente. Por ello y para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios se producirá este corte total de la circulación durante un total de ocho horas.

Descripción de la imagen

(Pulse en la imagen para ampliar)

Itinerarios alternativos

Para asegurar la fluidez del tráfico durante dicha afectación se habilitarán los siguientes itinerarios alternativos debidamente señalizados:

A. Para los vehículos que circulen sentido Huelva: El tráfico procedente de la A-4 se desviará en la salida 549 (SE-30 Puente Centenario/SE-40/A-49 Huelva/A-66 Mérida) hacia la carretera de la esclusa (SE-31), continuando por la misma hasta la rotonda de la calle José Delgado Brackenbury, desde donde se podrá acceder a la SE-30. El tráfico procedente de la SE-40 desde Dos Hermanas, al pasar el cruce con la A-4, realizará el mismo recorrido descrito anteriormente. El tráfico procedente de la SE-30 sentido ascendente, se desviará en la salida 9 de la SE-30 (A-4 Cádiz), tomando la A-4 hasta la salida 549 (SE-30 Puerto Sevilla/A-49 Huelva/A-66 Mérida), incorporándose a la carretera de la esclusa (SE-31) y siguiendo el recorrido descrito anteriormente.

B. Para los vehículos que circulen sentido Cádiz: El tráfico procedente de la SE-30 en sentido descendente, se desviará en la salida 12B (E-5/SE-40/Todas Direcciones, Puerto Sur/Este/Zona Franca), hacia la carretera de la esclusa (SE-31), continuando por la misma hasta el enlace con la SE-40, donde se podrá acceder a todas direcciones incluyendo la opción de continuar por la SE-30.

