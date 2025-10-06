Así es el restaurante de Sevilla que se ha convertido en el favorito de Arturo Pérez-Reverte: asequible, casero y con tradición de barra

Existe un rincón gastronómico en la capital hispalense cuya solera, encanto y exquisitez gastronómica le han convertido no solo en uno de los bares favoritos de toreros y artistas de todas las épocas, sino en una parada obligatoria de personalidades de todos los sectores del panorama nacional, como es el caso del escritor Arturo Pérez-Reverte, que aprovecha cada visita a la capital para disfrutar de su tapeo y su decoración.

Este enclave sevillano que asegura que ofrece "lo mejor de la cocina andaluza" con la esencia taurina de la ciudad es el restaurante Las Piletas, un negocio situado junto a la Maestranza en el que sus clientes pueden disfrutar del "mejor tapeo de Sevilla" a precios asequibles desde su barra de 16 metros de largo, así como en sus distintos espacios de mesas y terraza.

El restaurante indispensable de Arturo Pérez-Reverte en Sevilla

"Cuando tapeo por Sevilla sigo colgando mi sombrero en Las Piletas", ha señalado Arturo Pérez-Reverte sobre este entorno que se inauguró en 1982 y que, tras ser traspasado y reformado, abrió sus puertas en 1988 con motivos marineros haciendo referencia a las Piletas de Sanlúcar Barrameda.

Sin embargo, con el paso del tiempo, se convirtió en un punto de encuentro de aficionados taurinos y cuadrillas que toreaban en la Maestranza, lo que llevó a que el toreo fuera un elemento esencial en la carta y la decoración del lugar. De ese modo, sus paredes se han llenado de carteles de corridas, cabezas y orejas, y por sus taburetes han pasado personalidades como Paco Camino y Curro Romero, "fiel seguidor de nuestro Arroz Caldoso", según asegura el negocio, hasta Rafael de Paula, José Tomás, el Juli o Francisco Rivera, entre otros.

Comida tradicional en este bar taurino del centro de Sevilla

Pero este lugar localizado en la calle Marqués de Parada, situado a cinco minutos del Puente de Triana y a diez minutos del centro de Sevilla, no solo cuenta con una cuidada estética que mantiene la esencia taurina, sino que su tradición se encuentra en su propia carta, con la cola de toro como su plato estrella y todos sus platos realizados de forma totalmente casera. Además, dispone del "mejor jamón ibérico de bellota", una amplia variedad de chacinas y el "mejor marisco de las costas de Huelva".

De igual modo, este negocio para el que se recomienda reservar con antelación dispone de variedad de entrantes como langostinos cocidos, gamba blanca, ensaladilla rusa, gazpacho, croquetas, almejas a la marinera o revueltos; así como una gran cantidad de guisos como sopa de picadillo, arroz caldoso o paella. A esto se suman sus pescados y frituras, y su amplia carta de carnes como el solomillo de cerdo, lagarto ibérico o el entrecot.