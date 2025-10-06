Sevilla dará luz verde al barrio del Puerto: 700 viviendas en torres de 14 plantas, zonas comerciales y plazas públicas

El Gobierno de José Luis Sanz llevará esta semana a aprobación definitiva la modificación del PGOU que permite el desarrollo urbanístico del bautizado como nuevo Distrito Urbano Portuario de Sevilla. En marzo de 2024 la oposición tumbó el proyecto alegando que no se contaba con el respaldo de los vecinos. Pero el pasasdo mes de febrero, un acuerdo entre PP y Vox permitió desbloquear el proyecto que se aprobó de forma provisional y que ya tendrá formalmente luz verde. Este martes irá al Consejo de la Gerencia y entrará en el orden del día del Pleno de octubre. A partir de ahí, será la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda quien tendrá la última palabra y deberá validar la propuesta. Durante toda su tramitación, el proyecto ha contado con el rechazo de PSOE y Podemos-IU así como de la plataforma vecinal que llegó a presentar varias alegaciones que fueron en su mayor parte rechazadas en la fase de exposición pública.

Según el expediente llevado a pleno por el Ayuntamiento de Sevilla en febrero, esta modificación puntual plantea la sustitución del uso global de actividades productivas por el residencial, pasándose de una edificabilidad prevista para actividades productivas de 137.529 m² a otra de 98.000 m² para uso global residencial. Por otra parte, respecto a las reservas para dotaciones, se prevé una superficie destinada a espacios libres de 58.087 m² y para dotaciones locales de 32.800 m². El ámbito de la modificación es una superficie de 165.698 m² situado en la margen oriental de la avenida de Las Razas, a lo largo de unos 2 kilómetros de longitud. Se trata del mismo proyecto que había hace un año.

A los vecinos se les prometió en la última reunión, según adelantó ABC, ajustes en el futuro como la incorporación de dos nuevas rotondas en las intersecciones con las calles Páez de Ribera y Profesor García González, una fachada alineada con Las Razas para que haya locales comerciales con soportales, un parque público en la calle Tarfia, una zona verde detrás de los nuevos bloques, ampliar la altura máxima de los edificios hasta las 14 plantas o una gran plaza que se dedicará a la conmemoración de la Exposición de 1929.

También zonas libres, equipamientos o un total de 4.883 plazas de estacionamiento, repartidas entre aparcamientos subterráneos en todos los edificios, las naves bajo rasante, las áreas singulares soterradas, el parking de la avenida del Guadalhorce, las subterráneas del 'hub' de la zona más al sur y las del viario. El proyecto también contempla la construcción de 226 viviendas protegidas y 474 de renta libre: 700 en total.

'Master Plan' del proyecto para el Puerto de Sevilla / Autoridad Portuaria de Sevilla

También está prevista la rehabilitación de los tinglados y las naves que formaron parte de la Exposición del 29. 40 hectáreas de dominio público portuario que actualmente se dedican a operaciones portuarias, almacenamiento o actividades logísticas se destinarán a espacios libres, zonas verdes, actividades económicas, paseo, oficinas, usos universitarios, etc. Habrá un hotel, locales de ocio, o un gran boulevard. En el Muelle de Tablada, en los tinglados, se ubicará un 'Port Center' o la nueva terminal de cruceros. Aunque todo esto corresponde al proyecto que está liderando al Autoridad Portuaria, con un cauce diferente.