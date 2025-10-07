Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muchas actividades gratis y una gran tarta: el Parque del Alamillo celebra su 32 cumpleaños

El gran espacio verde de la ciudad albergará desde talleres a un mercadillo

Una del las celebraciones del Parque del Alamillo con una tarta de 100 kilos

Una del las celebraciones del Parque del Alamillo con una tarta de 100 kilos / JUNTA DE ANDALUCÍA

El Correo

El Correo

SEVILLA

El Parque del Alamillo celebrará el próximo 12 de octubre su 32 aniversario con "un intenso y variado programa de actividades" que se desarrollarán en el entorno del Cortijo, todas ellas libres, gratuitas y dirigidas a todo tipo de público, a excepción de la ruta botánica y la visita en tren al vivero, que requieren reserva previa de plazas.

El acto principal será al mediodía, con el corte y reparto de "una gran tarta" mientras se canta el cumpleaños feliz. Así, los usuarios podrán recoger una porción del pastel por orden de llegada para su degustación, hasta que se agote, "mientras disfrutan de una animación circense con zancudos y malabares especialistas".

La jornada festiva comenzará a las 10:30 horas con una ruta botánica a pie por el parque, recorrido durante el cual se podrán conocer las 36 especies arbóreas y arbustivas existentes en este espacio natural gestionado por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, según ha informado la Junta de Andalucía en una nota de prensa.

A partir de las 11:00 horas y hasta las 14:00 horas permanecerá funcionando el ferrocarril del Alamillo, en el que la Asociación de Amigos del Ferrocarril ofrecerá trayectos desde su pequeña estación.

A esa misma hora comenzará la visita en tren al vivero de la Expo 92 que completa la ruta botánica iniciada a las 10:30 horas. Esta actividad finaliza a las 13:00 horas y dará paso a la ruta de vivero a pie, que tendrá como punto de encuentro la explanada de albero.

También hay programado para el mediodía un taller de confección de velas con la cera extraída de las colmenas ubicadas en el vivero del parque, que tendrá una duración aproximada de dos horas. A las 12:30, en el escenario fijo frente al Cortijo, se ofrecerá una sesión de teatro de títeres a cargo de la compañía sevillana Factoría de trapos.

Como novedad este año habrá varios puestos donde autores autoeditados locales promocionarán sus obras y darán a conocer al público sus historias, personajes y detalles sobre el proceso de autoedición de un libro. Los expositores permanecerán instalados hasta las 18:00 horas.

La fiesta de cumpleaños del Parque del Alamillo también contará con la colaboración del mercadillo de los clicks, que ese día estará instalado por las inmediaciones, así como la del Club de Remo San Jerónimo y el Centro Náutico Alamillo, que tendrán puntos informativos sobre su oferta deportiva y de turismo activo.

