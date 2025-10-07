El alcalde de Sevilla convoca la plaza de jefe de la Policía Local para consolidar a Antonio Luis Moreno en el puesto

José Luis Sanz nombró a Antonio Luis Moreno como jefe de la Policía Local de Sevilla poco después de llegar a la alcaldía. Justo cuando se van a cumplir dos años de su nombramiento, el regidor hispalense ha ratificado su confianza en Moreno regularizando su puesto, ya que se encontraba hasta este momento en comisión de servicio, tal como detallan fuentes municipales a El Correo de Andalucía.

En la Junta de Gobierno local de este viernes se ha aprobado "convocar el procedimiento de libre designación para cubrir el puesto de Jefe de la Policía Local del Ayuntamiento de Sevilla". Una medida que, tal como ha explicado el portavoz del Ejecutivo municipal, Juan Bueno, se ha tomado porque Antonio Luis Moreno "estaba nombrado de forma provisional". "Con el inicio de este procedimiento llegaremos a un nombramiento estable en la cabeza del cuerpo de la Policía Local", ha apuntado Bueno.

Además, se da el caso de que para llegar a ostentar este puesto, el más alto entre la plantilla policial, se debe tener la condición de "funcionario de carrera perteneciente a la máxima categoría del Cuerpo de la Policía Local del municipio de Sevilla", tal como recoge el expediente enviado a la Junta de Gobierno. Es decir: tiene que ser alguien de dentro y con el rango. Un requisito que Moreno cumple de sobra, ya que este intendente viste el uniforme policial desde 1983.