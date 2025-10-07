Cambios en el tráfico de Triana: la calle Castilla estará un mes cortada por obras

Cuartillas informativas bajo las puertas y carteles de prohibiciones junto a los coches, las obras continúan en Triana. Si la reurbanización de Pagés del Corro ha cambiado por completo el tráfico del barrio, ahora, las obras en la calle Castilla volverán a cambiar los trayectos de los trianeros. En tan solo unos días comenzarán las obras de reurbanización de la calle que dejará hasta seis garajes incomunicados.

Aunque hace apenas una semana el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, confirmaba en #ElCorreopregunta que la obra estaba detenida a la espera de que los trabajos en Pagés del Corro avanzaran, las excavadoras llegarán pronto a la paralela del río. Desde el Ayuntamiento han confirmado a este periódico que en apenas unos días los operarios llegarán a la calle trianera para readoquinar el tramo de la vía que va desde la Plaza de Chapina hasta la esquina de Procurador.

Los trabajos en la histórica calle comenzarán el próximo 14 de octubre y se alargarán durante alrededor de dos meses, según detallan fuentes municipales a El Correo de Andalucía, que puntualizan que habrá tramos que podrán estar listos antes. Las actuaciones se enmarcan en el plan de conservación vial del Ayuntamiento de Sevilla y tendrán un coste de 70.000 euros. El objetivo es reacondicionar los adoquines de la calzada, actualmente subsanados con hormigón, aunque no se tocarán los de los aparcamientos. Además, se cambiarán los alcorques redondos de hormigón por otros de Granito.

Cambios en el tráfico

El distrito ha reunido este lunes a los vecinos en la Casa de las Columnas para explicarles todos los datos sobre el plan de movilidad. En concreto, el tramo de la calle afectado por las obras permanecerá cerrado, de hecho, ya hay carteles junto a los espacios de aparcamiento alertando de esta situación. Además, el tramo de la calle Procurador que va desde Alfarería a la propia Castilla cambiará de sentido durante este tiempo. Así, para entrar en la calle habrá que ir desde Alfarería y tomar Procurador.

La vuelta de vacaciones ha significado el inicio de obras en muchas calles de Sevilla. En estos momentos el Ayuntamiento realiza más de medio centenar de actuaciones en distintos distritos de la ciudad, pero se perciben especialmente en Triana. Por el momento, ante la cantidad de trabajos el Consistorio mantiene bloqueadas los proyectos de la calle Águilas y Trajano o la peatonalización de las calles Pureza y Betis, que el alcalde anunció hace más de un año.

Sanz aseguró a este medio que la cantidad de trabajos que se están llevando a cabo en la capital responden a la necesidad. "Hacían mucha falta en esta ciudad, que estaba muy dejada", y por otro consideró Sanz que "donde mejor está el dinero es en la calle, no en la cuenta corriente del Ayuntamiento". Aun así, sabedor de los inconvenientes que estas provocan, ha pedido disculpas a los vecinos afectados en numerosas ocasiones, aunque defiende que "a Sevilla les hacía mucha falta".