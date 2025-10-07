Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Detenido en Marchena por morder y agredir a un policía tras ser sorprendido conduciendo sin carnet

El detenido ya había sido sancionado en varias ocasiones por circular sin carnet, realizando maniobras peligrosas con fuertes aceleraciones

Agente de la Policía Local de Marchena herido en el altercado. Fotografía de las redes sociales de la policía del municipio.

Agente de la Policía Local de Marchena herido en el altercado. Fotografía de las redes sociales de la policía del municipio. / POLICÍA LOCAL DE MARCHENA

El Correo

El Correo

Sevilla

Un hombre ha sido detenido en el municipio sevillano de Marchena tras agredir a varios agentes e incluso morder a uno de ellos, que procedieron a su arresto tras ser interceptado por circular sin permiso de conducir en un control.

Según ha informado la Policía Local en sus redes sociales, el incidente tuvo lugar este lunes, 6 de octubre, durante un control de verificación de documentación, en el marco de la campaña promovida por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Los agentes han detallado que el detenido ya había sido sancionado en varias ocasiones por circular sin carnet, realizando maniobras peligrosas con fuertes aceleraciones. Además, sobre él pesaba una requisitoria de ingreso en prisión por diversos hechos delictivos.

Al ser informado de las consecuencias de su conducta, el hombre se mostró "violento y agresivo", llegando a morder a uno de los agentes durante el altercado.

Finalmente, fue detenido acusado de atentado a agentes de la autoridad, lesiones y conducir sin licencia. Las investigaciones continúan y el arrestado ha sido puesto a disposición judicial.

