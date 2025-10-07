Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La facultad de Medicina de Sevilla amplía su oferta con 108 nuevas plazas

La financiación destinada a este aumento supera los 1,6 millones de euros, repartidos entre los tres primeros cursos del grado

Archivo - Estudiante de medicina en imagen de archivo.

Archivo - Estudiante de medicina en imagen de archivo. / KUPICOO - Archivo

El Correo

El Correo

Sevilla

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto que regula la concesión directa de subvenciones a siete universidades públicas de Andalucía, una partida que permitirá a Sevilla aumentar en 108 las plazas disponibles para estudiantes de medicina en las universidades públicas en el próximo curso académico 2025-2026. La financiación destinada a este aumento supera los 1,6 millones de euros, repartidos entre los tres primeros cursos del grado.

El objetivo de esta iniciativa es reforzar la oferta formativa en Medicina para el próximo curso, atendiendo a la necesidad estructural del sistema sanitario de incorporar un mayor número de profesionales médicos, especialmente en el ámbito de la Medicina Familiar y Comunitaria.

En concreto, el nuevo paquete de subvenciones permitirá sufragar los gastos asociados al incremento de 171 plazas de primer curso, el mantenimiento de 140 plazas de segundo curso ampliadas en ejercicios previos, y la financiación de 59 plazas adicionales de tercer curso, contempladas en el Real Decreto aprobado este martes.

En el conjunto nacional, la medida supondrá la financiación de 1.783 plazas de nuevo ingreso y continuidad en el Grado en Medicina en universidades públicas, con una inversión total de 26,7 millones de euros. De ellas, 922 corresponden al primer curso, 642 al segundo y 219 al tercero.

