Una Giralda en Miami: así es el hotel que ha acogido a Roosevelt, Judy Garland y Al Capone que tiene su propio monumento sevillano

Miami tiene su propia Giralda de Sevilla en uno de los hoteles más lujosos e históricos de todo Estados Unidos, por el que han pasado personalidades de la talla del presidente Franklin D. Roosevelt, la estrella de cine Judy Garland e, incluso, el gánster estadounidense Al Capote que, según las leyendas, tenía un casino clandestino en la torre Giralda del hotel en el que incluso falleció uno de sus socios.

Este hotel del sur de Florida inspirado en la estética mediterránea y en la decoración y cultura andaluza, cuya importancia le ha valido para ser nombrado Monumento Histórico Nacional es el Miami Biltmore Hotel, un establecimiento situado en la ciudad de Coral Gables, con la que comparte creador, el desarrollador inmobiliario George E. Merrick.

Así es el hotel de Miami que tiene su propia Giralda de Sevilla / Biltmore Hotel

Para la creación de la curiosa ciudad que mezcla la elegancia mediterránea y la exuberancia americana, Merrick viajó en varias ocasiones a España para estudiar su arquitectura y cultura, lo que se puede contemplar no solo en su fisionomía, estructura y decoración, sino en el nombre de sus calles, como Sevilla, Málaga o Ponce de León.

Pero lejos de conformarse con la hazaña de crear su propia ciudad, Merrick decidió en 1924 dar un paso más y crear un hotel repleto de lujo, moda y deporte junto con el magnate hotelero John McEntee Bowman, proyecto para el que invirtieron diez millones de dólares de la época y que se inauguró en 1926.

Una torre de 96 metros de altura inspirada en La Giralda de Sevilla

Un hotel que, a pesar del paso de los años, ha mantenido su esencia y decoración con la intención de ofrecer un lujo sobrio e inalterable en el tiempo a través de su diseño repleto de elementos de la arquitectura andaluza, con motivos moriscos, columnas, patios y azulejos que recuerdan al visitante a la Plaza de España de Sevilla.

Pero si un sello la distingue por encima de las demás es su torre, una réplica a escala de la Giralda de Sevilla que se eleva a 96 metros de altura y que no solo se caracteriza por su exquisita belleza y similitud con el monumento sevillano, sino por sus inigualables vistas a través de su terraza al aire libre con unas panorámicas envidiables del océano y toda la ciudad.

La Giralda de Miami, ubicación del casino clandestino de Al Capone

Una torre que no solo sirve como elemento decorativo y para diferenciar el hotel sobre cualquiera del planeta, sino que fue construido con la intención de acoger elegantes suits de ambientación sevillana y mediterránea, entre las que destaca la que utilizaba con asiduidad Al Capone, que a día de hoy se puede seguir visitando y para la que es necesario abonar entre 1.500 y 2.000 euros para pasar la noche.

Además, este hotel alberga la que durante años fue la piscina al aire libre más grande de Estados Unidos, con 2.000 metros cuadrados, que incluso celebraba actuaciones y clases de natación impartidas por el primer Tarzán cinematográfico de la historia, Johnny Weissmüller. A esto se suma un legendario campo de golf con 18 hoyos diseñado por el arquitecto Donald Ross, así como un spa de lujo y diversos restaurantes y vares.