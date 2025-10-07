En libertad el maestro acusado por 26 familias de abusos sexuales a menores en Casariche

El maestro investigado por presuntos abusos sexuales a menores en un centro educativo de Casariche permanece en libertad, en calidad de investigado. Según ha informado la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la primera denuncia se presentó el pasado mes de abril, siendo un total de 26 familias las que han denunciado hasta el momento los hechos.

La causa la lleva la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de Estepa y será durante esta fase de instrucción de la causa, cuando se concretará el delito o delitos que se puedan atribuir al investigado.

El TSJA detalla que el docente no llegó a ser detenido en su momento y, por tanto, no fue puesto a disposición judicial. Posteriormente, agrega, ha declarado como investigado en sede judicial, "no habiéndose adoptado ninguna medida cautelar contra él porque ninguna de las partes lo ha solicitado".

El centro educativo fue informado por la Guardia Civil de estos hechos y éste, a su vez, lo puso en conocimiento de la inspección educativa. Según fuentes educativas, el maestro -que hacía labores de apoyo y que, por tanto, solía estar acompañado en el aula de otro docente- se encuentra de baja desde el curso pasado.

La administración educativa no ha tomado de momento ninguna medida dado que se encuentra a expensas del avance de la investigación judicial, de la que de momento no han trascendido más detalles.

Después de que la semana pasada un grupo de madres se manifestaran para pedir justicia en esta localidad, de unos 5.000 vecinos, bajo el lema Los niños no mienten. El Ayuntamiento de Casariche, por su parte, ha puesto a disposición de las familias afectadas recursos municipales de apoyo psicológico y social. El consistorio ha solicitado que se actúe con "máxima prudencia y respeto", al tiempo que ha pedido a la ciudadanía que evite especulaciones y que se proteja en todo momento la intimidad de los menores y de sus familias.