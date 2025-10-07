La línea 3 de metro de Pino Montano al Prado tendrá trece paradas de hasta 20 metros de profundidad con un acceso

Las 13 estaciones de la futura línea 3 del Metro de Sevilla comparten características básicas similares, si bien las principales diferencias residen en su ubicación, ya que las que se distribuyen antes de la Macarena tienen menos profundidad y superficie y están rodeadas de plazas y arbolado mientras que las de la Ronda Histórica están más limitadas de espacio por su cercanía a los edificios y la calzada. La primera de todas será la del Higuerón Norte, en el Distrito Tecnológico, aunque esta se encuentra en negociaciones entre el Ayuntamiento, la Consejería de Fomento e Iberdrola para su implantación y aún no han trascendido demasiados detalles de la misma. Las que originalmente formaban parte del proyecto son: Pino Montano Norte, Pino Montano, Los Mares, Los Carteros, San Lázaro, Hospital Macarena, Macarena, Ronda Capuchinos, María Auxiliadora, Puerta de Carmona, Jardines de Murillo y Prado de San Sebastián.

Según el informe elaborado por Ayesa y Ug21 Engineering al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, las bocas de metro y las marquesinas han sido diseñadas para que sean "fácilmente identificables" y "se integren en la trama de la ciudad de una forma no traumática" para que los ciudadanos las perciban "de forma amable, como algo propio". También se ha tenido en cuenta que no supongan "barreras arquitectónicas o físicas de cualquier tipo para las personas que transiten o hagan el uso natural de los espacios urbanos por los que el trazado discurre".

Como características generales, se ha partido de requisitos como andenes de 65 metros de longitud, un ancho de andén de cuatro metros y puertas de andén en las estaciones, como las que hay ya en la línea 1. Además, todas cuentan con una boca de metro salvo la del Hospital Macarena, que tendrá dos. En cuanto a los andenes, Pino Montano, Los Mares, María Auxiliadora, Puerta de Carmona y Jardines de Murillo tendrán un andén central y Pino Montano Norte, Los Carteros, San Lázaro, Virgen Macarena, Macarena, Capuchinos y Prado andenes laterales.

Y en cuanto a la profundidad, la del Hospital Macarena alcanzará los 20,17 metros, frente a la mayoría que supera por poco los 12 metros. Las de Pino Montano y Los Mares son las menos profundas, con algo más de ocho metros de profundidad.

Higuerón Norte

Se levantará en el tramo técnico entre las cocheras y la estación de Pino Montano Norte. Funcionará como un intercambiador modal, según el proyecto para el nuevo distrito, tanto para la gente del barrio como para las zonas urbanas del norte que puedan llegar allí el coche. Para ello, al lado habrá un aparcamiento con más de 300 plazas. El acceso a la parada se podrá realizar de forma peatonal y en bicicleta, ya que allí también llegará el carril bici que se ejecutará específicamente para el distrito. Alrededor habrá una plaza central, un área de juegos infantiles, un parque de encauzamiento del Tamarguillo, o una zona de ocio ubicada entre dos jardines (sur y norte).

Recreación de la construcción de una nueva parada de la línea 3 de metro en el Distrito Tecnológico, en el Higuerón Norte / Ayuntamiento de Sevilla

Pino Montano Norte

Esta estación es la única en superficie del tramo norte. Se está construyendo ya de manera paralela al sistema viario de la SE-20, al norte de la calle Estrella Deneb. Tendrá un único acceso desde la calle, ubicado en su lateral oeste porque el lateral este está restringido por espacio por la existencia de la SE-20. Es una de las que tiene andenes laterales, que como ya se puede ver por el avance de las obras están cubiertos por una marquesina metálica. El acceso a la estación estará rodeado de una plaza arbolada.

Recreación de la estación de metro de Pino Montano Norte / Consejería de Fomento

Pino Montano

La tercera estación de la línea se encontrará ya en pleno Pino Montano, en la avenida Agricultores, entre las calles Estrella Proción y Estrella Antares. La boca de metro, por tanto, estará en el bulevar, que actualmente está levantado por completo. Para minimizar el ancho de la estación y poder implantarla en la zona peatonal del bulevar, se ha optado en este caso por un andén central. En cuanto a sus dimensiones, tendrá una longitud de hasta 208,30 metros, de las más largas. El edificio estará perfectamente integrado dentro del nuevo bulevar, que no pierde su configuración actual con calzada, aparcamientos y carril bici a cada lado.

Recreación de la estación de metro de Pino Montano de la línea 3 / Consejería de Fomento

Los Mares

La estación de Los Mares se encuentra en la parte más al sur de la calle Mar de Alborán, justo antes de la intersección de esta con la Ronda Urbana Norte, también el bulevar de la avenida. También tendrá una gran longitud, de 216 metros, sin vestíbulo intermedio. Desaparece la subestación eléctrica existente y en su lugar se reubicará una zona de juegos infantiles que ya existía en la misma manzana.

Recreación de la estación de metro de Los Mares de la línea 3 / Consejería de Fomento

Los Carteros

Los trenes de la línea 3 continuarán su recorrido llegando a la estación de Los Carteros, que se ubicará bajo la glorieta Berrocal. La boca de acceso estará en la esquina suroeste de la glorieta Berrocal. En su caso, la longitud es mucho menor, de 126,71 metros. La boca de metro en el acerado estará alineada con los edificios cercanos y se creará una zona verde ajardinada que no afectará a los itinerarios peatonales y ciclistas. Sí será necesaria una pavimentación y la eliminación de la vegetación.

Mapa de la ubicación de la estación de metro de Los Carteros de la línea 3 / Consejería de Fomento

San Lázaro

La última parada antes de adentrarse en la Macarena será la estación de San Lázaro, bajo el parque situado junto a la calle peatonal Diego de Almagro, entre la avenida Doctor Fedriani y la avenida Trabajadores Inmigrantes. Por su ubicación y su entorno, la boca de metro y el ascensor afectarán al borde meridional del jardín y habrá que reconstruir el cerramiento perimetral retranqueando. Además, en el interior del jardín se restituirán las zonas de juegos infantiles y el ajardinamiento.

Recreación del entorno de la futura estación de metro de San Lázaro en la línea 3 / Consejería de Fomento

Hospital Macarena

Esta estación estará bajo el cruce de los ejes viarios Doctor Marañón-Doctor Leal Castaño y avenida Doctor Fedriani-San Juan de Ribera, junto al Hospital Virgen Macarena. En ella confluirán la línea 3 y la futura línea 4, y tendrá tres niveles. Serán andenes laterales, con dos bocas de acceso diagonalmente opuestas para satisfacer la demanda prevista y darle más accesibilidad al estar en un cruce. En el entorno de la estación se reordenará el espacio disponible en la calzada, manteniendo el número de carriles existente, y la mediana central se ampliará.

Recreación de la estación Hospital Virgen Macarena de la línea 3 de metro / Consejería de Fomento

Macarena

La estación Macarena se encuentra en la confluencia entre San Juan de Ribera y la Ronda Histórica, a la altura de la calle Muñoz León. Posee una longitud de 117 metros y una boca de acceso en el acerado. Su integración urbana plantea cuatro carriles de circulación, dos para transporte público, y dos para el resto de circulación, dejando el espacio restante para el acerado.

Mapa de la ubicación de la estación Macarena en la calle Muñoz León, al inicio de la Ronda Histórica / Consejería de Fomento

Ronda Capuchinos

Esta parada estará ubicada en plena Ronda de Capuchinos, desde su cruce con la calle Maestro Quiroga hasta la avenida Cruz Roja. Su longitud será de 116 metros. La estación se resuelve en dos niveles, uno primero de vestíbulo, al que se accede directamente desde la calle, y un segundo nivel, que es el de andenes, cuya tipología es lateral.

Mapa de la ubicación de la estación de metro de la Ronda de Capuchinos de la línea 3 / Consejería de Fomento

María Auxiliadora

Los trenes continuarán el recorrido hasta llegar a la calle María Auxiliadora. Esta estación será de las más largas, hasta 259,24 metros. La boca de metro estará en la intersección entre la calle María Auxiliadora y José Laguillo, en la Glorieta Cruceiro. Esta se modificará y se ampliará cerrando al tráfico la calle del mismo nombre para poder albergarla. En el entorno se configurará una pequeña plaza en la que se restituirá, en su ámbito central, la cruz que da nombre a la misma. Se instalará nuevo arbolado de sombra y bancos.

Mapa de la ubicación de la estación de metro de María Auxiliadora de la línea 3 / Consejería de Fomento

Puerta de Carmona

Dentro de la Ronda Histórica, la estación se ubicará entre la avenida Luis Montoto y la calle La Florida, con una boca de acceso situada en el acerado que se ampliará a la altura de la avenida Luis Montoto. La ampliación del acerado en Luis Montoto es necesaria para poder albergar la boca de acceso, para lo cual también se eliminará uno de los carriles de circulación, dejando la avenida con dos carriles en sentido de acceso al centro. Igualmente, se cambiará el carril bici.

Mapa de la ubicación de la estación de metro de Puerta de Carmona de la línea 3 / Consejería de Fomento

Jardines de Murillo

La penúltima estación del tramo norte se encontrará en la avenida Menéndez Pelayo, entre los Jardines de Catalina de Ribera y el edificio de la Diputación de Sevilla. La boca de metro estará en esta avenida, justo en la esquina con la calle Demetrio de los Ríos, sobre los jardines de la Diputación. Tiene como singularidad especial que contará con una vía apartadero. La disposición de la boca de metro obligará a la supresión de la zona verde situada frente al edificio de la Diputación.

Mapa de la ubicación de la estación de metro de los Jardines de Murillo de la línea 3 / Consejería de Fomento

Prado de San Sebastián

La estación final del tramo norte se localiza en la avenida de Carlos V, en paralelo a la estación de la línea 1. La idea es que sirva como punto de intercambio en la red por su centralidad y por la presencia a nivel de superficie del Metrocentro. La disposición de la estación implica la reposición completa de la parada de Metrocentro, si bien en la solución de integración planteada se ha procurado no interferir en su posterior funcionamiento. En todo el ámbito del Metrocentro se plantea la reposición del mobiliario urbano y de la pavimentación propia del mismo.