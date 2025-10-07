Llega la Velá de Sevilla Este 2025: cuatro días de diversión con actividades para mayores y pequeños

Este fin de semana del 9 al 12 de octubre tiene lugar la Velá de Sevilla Este, un evento que cumple su segunda edición y que quiere ser un punto de encuentro de los vecinos de este distrito, el más poblado de Sevilla con 107.000 personas.

Dónde se celebra la Velá de Sevilla Este

La Velá de Sevilla Este 2025 tiene lugar en los alrededores del Palacio de Congresos (FIBES), cerca de la sede del distrito, concretamente en la Plaza Farmacéutico José Luis en el cruce de la calle Cueva del Agua con la calle Cueva de Menga. Es una gran zona peatonal muy conocida con bares, zona infantil y diversos comercios. Fue también la ubicación de la Velá de 2024.

Cartel de la Velá de Sevilla Este 2025. / El Correo

Actividades para mayores y más pequeños: este es la agenda

Habrá actividades para los gustos y edades en la velá, con deportes, actuaciones, concursos y atracciones. Comenzará el jueves 9 de octubre con un torneo de Fútbol 7 Senior que tendrá lugar en el Espacio Deportivo Demetrio Pichel, en la Avenida de Altamira.

El viernes comienzan las actuaciones en la Plaza Farmacéutico José Luis: a las 20.00 horas Joselito Cortés, el grupo Diablo se ha escapado a las 22.00 horas y sigue la música con el DJ Curro Ruiz a las 22.00 horas. A las 21.00 horas entre las actuaciones habrá un acto con la entrega de premios y reconocimientos.

La fiesta en sí comienza el sábado a las 12.00 horas con una charanga y el primer concurso de arroces. Más tarde a las 18.00 horas llega "El Arte del Este", con actuaciones y grupos del distrito, y baile con la academia de Angelita Milla a las 20.00 horas. También habrá espacio para el flamenco con Alicia Gil y Lito Espinosa, de la Tertulia Flamenca de Sevilla Este. Finalizará este sábado con las actuaciones de Los Cotes, a las 22.00 horas; y finalmente el DJ Gonzalo Marín cerrará este día a las 23.30 horas.

El último día, el domingo, es la jornada para los más pequeños en la Velá. Desde las 12.00 horas hasta las 16.00 horas tiene lugar la Velá infantil con actuaciones infantiles, talleres para niños y castillos hinchables.