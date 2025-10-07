El proyecto del barrio del Puerto sufre otro revés: el Gobierno local no logra los votos para su aprobación definitiva

El proyecto de transformación del barrio del Puerto de Sevilla, también llamado Distrito Urbano Portuario, se atasca de nuevo con otra piedra en el camino. El Gobierno local llevaba este martes al Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo incluir en el orden del día del pleno de este mes de octubre la solicitud de la aprobación definitiva de este desarrollo urbanístico a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, que implica una modificación del PGOU. Sin embargo, no ha logrado los votos necesarios por parte del resto de grupos municipales, según confirman fuentes municipales a este periódico. Solo el PP ha votado a favor, mientras que Vox se ha abstenido y PSOE y Podemos-IU han votado en contra. Tras este empate, no se ha repetido la votación para usar el voto de calidad del Gobierno y por tanto el alcalde, José Luis Sanz, tendrá que convocar un Consejo de Urbanismo extraordinario para reunir los apoyos necesarios.

En marzo de 2024 la oposición ya tumbó el proyecto alegando que no se contaba con el respaldo de los vecinos. Pero el pasasdo mes de febrero, un acuerdo entre PP y Vox permitió desbloquear el proyecto, que se aprobó de forma provisional y que busca formalmente la luz verde. A partir de ahí, será la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda quien tendrá la última palabra y deberá validar la propuesta. Durante toda su tramitación, el proyecto ha contado con el rechazo de PSOE y Podemos-IU así como de los vecinos, que llegaron a presentar varias alegaciones que fueron en su mayor parte rechazadas en la fase de exposición pública.

Según el expediente llevado a pleno por el Ayuntamiento de Sevilla en febrero, esta modificación puntual plantea la sustitución del uso global de actividades productivas por el residencial, pasándose de una edificabilidad prevista para actividades productivas de 137.529 m² a otra de 98.000 m² para uso global residencial. Por otra parte, respecto a las reservas para dotaciones, se prevé una superficie destinada a espacios libres de 58.087 m² y para dotaciones locales de 32.800 m². El ámbito de la modificación es una superficie de 165.698 m² situado en la margen oriental de la avenida de Las Razas, a lo largo de unos 2 kilómetros de longitud.

Desde Podemos-IU, Susana Hornillo ha justificado que su voto en contra ha estado motivado en que "se ha llevado a cabo sin el consenso vecinal". "No hace falta que propongamos una modificación al proyecto, es que quien tiene que proponer las modificaciones necesarias son las asociaciones vecinales", ha añadido. Para Hornillo, "el Ayuntamiento y el Puerto de Sevilla tienen que sentarse con los vecinos y las vecinas, porque es un proyecto que va a suponer un antes y un después en la vida del barrio. Y como no se ha escuchado a los vecinos, hemos votado en contra".