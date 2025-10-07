Este pueblo de Sevilla ha creado la ruta de la tapa más grande de la provincia: con 39 platos a 3,50 euros

Los amantes de la gastronomía de calidad y el tapeo están de suerte en Sevilla, pues uno de sus municipios ha organizado la ruta de la tapa más grande de toda la provincia, con 22 bares y restaurantes participantes con 39 tapas de todas las especialidades. Una cita que arrancó el pasado 3 de octubre y se mantendrá hasta el 19 del mismo mes en el municipio sevillano de San Juan de Aznalfarache.

Se trata de la primera edición de esta ruta de la tapa que ofrecerá una amplia selección de tapas a 3,50 euros en el caso de las tradicionales habituales en la carta de los negocios participantes, y a 4 euros las tapas de autor, creadas específicamente para la ruta.

Esta iniciativa que busca dinamizar la hostelería y el comercio local, y convertir el municipio en un punto de interés y encuentro para los amantes de la mejor gastronomía se presenta como una oportunidad única para disfrutar "de los sabores más clásicos y las propuestas más innovadoras del panorama culinario sanjuanero".

Premios para los participantes en la ruta de la tapa de San Juan de Aznalfarache

Pero los usuarios que visiten estos establecimientos no solo podrán disfrutar de una experiencia gastronómica única, sino que entrarán en el sorteo de gran variedad de premios, como cenas degustación, sesiones de spa, reportajes fotográficos, tratamientos de belleza, vales de supermercado, electrodomésticos, chacinas ibéricas o sesiones de peluquería, entre otros.

Para ello, los participantes deberán hacerse con su 'tapaporte', un documento que pueden recoger en cualquiera de los bares de la ruta y que tendrán que sellar con cada tapa consumida. Cuantos más sellos consigan, más opciones tengan de ganar.

Los 22 bares que participan en la ruta de la tapa más grande de Sevilla

Los bares y restaurantes participantes, por su parte, compiten por dos premios a las mejores tapas tradicionales, otros dos premios a las mejores tapas de autor, el premio del público a la tapa más popular y el premio especial al local con más reseñas en Google durante la ruta.

Para facilitar la localización de cada establecimiento y la información sobre las tapas participantes, la organización ha creado una web con geolocalización y un código QR para dejar reseñas y acceder a todos los datos. Los 22 negocios que participan en esta ruta de la tapa con sus mejores creaciones son El Silen, El Coriano, Los Azahares, Aki Me Keo, Flambea, Taberna Alemana, Esquina Cortés, Nuevo Casa Pepe, Tó Se Andará, L´Ahumada, Er Buxo, El Refugio, El Fogón, L´Arepa, Taberna La Taurina, Break Gastrobar, Los Faroles, Peña Bética Antonio Biosca, Yoly, Bodega Lucas González, El Auditorio y Ancá La Pepa Cafetería.