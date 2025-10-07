Quirónsalud Infanta Luisa colabora con el servicio médico de la Misión de la Esperanza de Triana 2025

El Hospital Quirónsalud Infanta Luisa de Sevilla colabora una vez más con la Hermandad de la Esperanza de Triana, siendo el proveedor oficial de sus servicios médicos durante las salidas extraordinarias que se celebrarán este mes de octubre y el próximo 1 de noviembre. En el marco de la Misión al Polígono Sur, organizada por la hermandad con motivo del 75 aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción de la Virgen María por el Papa Pío XII, el centro hospitalario prestará material sanitario y un desfibrilador automático (DEA) para garantizar la seguridad de los participantes y asistentes.

De esta forma, la corporación de la calle Pureza contará en todos sus recorridos con material de curas, medicación en comprimidos, sistema de suero o tratamiento de pequeñas lesiones traumatológicas. Asimismo, dispondrá de desfibrilador automático con personal cualificado en RCP avanzada para prestar asistencia urgente a cualquier persona que forme parte del cortejo o esté presenciando la procesión.

Quirónsalud compañero de las hermandades sevillanas

Cabe recordar que el Hospital Quirónsalud Infanta Luisa mantiene una estrecha relación con la hermandad trianera, a la que en 2022 donó un desfibrilador automático (DESA) para poder ‘cardioasegurar’ la Capilla de los Marineros y las dependencias de la hermandad, así como ofreció un curso de formación en reanimación cardiorrespiratoria (RCP) para miembros de la corporación de manera que pudieran asistir de forma rápida y adecuada a cualquier persona que sufra una parada cardiorrespiratoria en sus instalaciones hasta la llegada de los equipos de emergencias sanitarias.

Desde 2018, Quirónsalud Infanta Luisa es también el proveedor oficial de los servicios médicos de la mayoría de las hermandades con sede canónica en Triana -- la Estrella, San Gonzalo, Esperanza de Triana y la O-- durante su estación de penitencia en Semana Santa, registrándose varios casos de golpes de calor, lipotimias, hipotensión y epistaxis, entre otros atendidos, todos gracias a la labor altruista del centro hospitalario.

Quirónsalud en Andalucía

El Grupo Quirónsalud en Andalucía cuenta en la actualidad con ocho centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), tres en Sevilla (Sagrado Corazón, Infanta Luisa y Materno-Infantil), Córdoba y Huelva, además dos hospitales de día quirúrgicos en Sevilla y Málaga y 22 centros médicos de especialidades y diagnóstico; que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.