Sucesos
Sale ardiendo un coche de manera espontánea en pleno centro de Sevilla
No había personas atrapadas en el interior
EP
SEVILLA
Un vehículo ha comenzado a arder de forma espontánea en la mañana de este martes en la calle Núñez de Balboa de Sevilla, concretamente al principio de la mencionada vía.
Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el incidente se ha producido sobre las 10:30 horas, cuando un usuario ha alertado del fuego originado en el coche, con otros vehículos estacionados alrededor.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local y de los Bomberos. Por el momento, se ha destacartado la presencia de heridos o personas atrapadas en el interior del vehículo.
