Más de 1.000 alumnos confían en el modelo educativo de la Universidad CEU Fernando III

La Universidad CEU Fernando III ha celebrado este martes el Solemne Acto de Apertura del Curso Académico 2025/26, un encuentro que ha reunido a la comunidad universitaria CEU junto a numerosas autoridades académicas, civiles, militares y eclesiásticas de la ciudad. Con una oferta formativa en expansión y un modelo educativo centrado en la excelencia y en la atención personalizada al alumno, más de un millar de estudiantes inician este nuevo curso académico dando un paso más hacia su futuro profesional.

El acto, celebrado en el Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla, ha estado presidido por Alfonso Bullón de Mendoza, gran canciller de la Universidad CEU Fernando III y presidente del CEU, José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, Lorena Garrido, viceconsejera de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía y José Alberto Parejo, rector de la Universidad CEU Fernando III.

El canciller y presidente del CEU, Alfonso Bullón de Mendoza, repasó los principales hitos del curso anterior, destacando “la acogida en nuestro claustro académico a los dos primeros doctores honoris causa de la CEU UF3: la empresaria Concepción Yoldi y el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, ejemplos personales y profesionales que contribuyen a mejorar la sociedad en la que vivimos”.

Sevilla, capital del conocimiento

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz Ruiz, celebró “la consolidación de un proyecto que ha echado raíces y crece con solidez”. Destacó que Sevilla, “ciudad con una larga tradición universitaria, abre sus puertas a quienes suman, enriquecen y refuerzan su vocación de ser una capital del conocimiento”. Añadió que la Universidad CEU Fernando III “es ya una realidad dentro de ese mapa, un motor de oportunidades para nuestra ciudad y para Andalucía”.

Sanz subrayó que “el conocimiento es la mejor herramienta para transformar la sociedad. Invertir en educación es invertir en futuro, y el futuro de Sevilla se escribe con talento y ambición”.

Una universidad que forma a los líderes del futuro

La viceconsejera de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, Lorena Garrido Serrano, resaltó que “en la universidad se forjan los líderes del futuro” y felicitó a la institución por inaugurar el curso con la puesta en marcha de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Vida, “tan necesaria para hacer frente a la falta de profesionales sanitarios que sufre nuestro país”.

Asimismo, valoró la incorporación de nuevas titulaciones en la Escuela Politécnica Superior, una medida que contribuye a la retención del talento joven en Andalucía. “La universidad no es un lugar de paso, es un lugar de transformación”, concluyó.

Excelencia, innovación y compromiso

El rector de la Universidad CEU Fernando III, José Alberto Parejo Gámir, centró su discurso en la estrategia institucional, los retos de futuro y el papel de la universidad en el sistema andaluz. “Trabajamos por la máxima calidad y excelencia en todos los ámbitos, reforzando nuestra identidad como universidad católica”, señaló.

Explicó que las acciones del nuevo curso se enmarcan en el Plan Estratégico 2025-2030, alineado con los objetivos del Grupo CEU, que apuesta por la vanguardia tecnológica, la eficiencia organizativa y la atracción del mejor talento.

Entre los grandes retos mencionó el impulso a la investigación, la modernización de instalaciones y equipos, la ampliación de la oferta académica, el desarrollo de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Vida, el aumento de alumnado internacional y la colaboración con otras universidades CEU y andaluzas.

Lección magistral: del conocimiento a la prevención

El decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Vida, Felipe Martínez Alcalá, impartió la lección magistral titulada “Del conocimiento a la prevención: una visión sobre el cáncer gástrico”. Subrayó la importancia del diagnóstico precoz para mejorar los resultados del tratamiento y recordó que alrededor del 80% de los casos están relacionados con la bacteria Helicobacter pylori, cuyos síntomas suelen ser inespecíficos. También insistió en la relevancia de mantener una alimentación sana y equilibrada como medida preventiva.

Balance del curso anterior y ceremonia religiosa

Durante la ceremonia se presentó la Memoria del Curso Académico 2024-2025, expuesta por Agustín García Rodero, secretario general de la Universidad, en la que se repasaron los principales logros del año anterior.

El acto académico estuvo precedido por la Santa Misa del Espíritu Santo, celebrada en la Catedral de Sevilla por Pablo Guija Rodríguez, delegado diocesano de Pastoral Universitaria. Antes de la eucaristía, se realizó una ofrenda floral ante la tumba del Cardenal Carlos Amigo Vallejo, en recuerdo de su apoyo decisivo para que la CEU UF3 sea hoy una realidad.

Nuevas titulaciones y proyectos para el futuro

La Universidad CEU Fernando III afronta su segundo curso académico con una ampliada oferta formativa en los ámbitos de la Salud y la Ingeniería, afianzando su compromiso con la investigación, la proyección internacional y la empleabilidad.

El centro ofrece actualmente 15 grados universitarios, 7 dobles grados y un número creciente de másteres oficiales en áreas como Derecho, Empresa, Ingeniería, Salud, Educación y Deporte, junto a programas de posgrado, títulos propios y formación permanente. Todo ello se complementa con becas y ayudas al estudio que refuerzan su vocación de servicio y compromiso social.

Entre los proyectos más relevantes destaca la construcción del Hospital de Simulación en su campus, que ofrecerá una formación práctica e inmersiva a los estudiantes de Ciencias de la Salud. Su inauguración está prevista para el curso 2026/27.