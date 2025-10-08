Arranca la elaboración de los proyectos de la línea de alta velocidad que conectará Sevilla y Huelva en 25 minutos

Un paso más para la línea de alta velocidad entre Sevilla y Huelva. El Ministerio ha adjudicado la redacción de los cinco tramos de la nueva red que conectará estas dos ciudades en 25 minutos. La inversión global de esta gran infraestructura ferroviaria será de 1.600 millones de euros y el objetivo es que las obras puedan comenzar a partir de 2030.

La redacción de los cinco proyectos de la red de alta velocidad entre Sevilla y Huelva arrancó el pasado mes de marzo con la licitación de unos contratos que sumaban un importe de 35 millones de euros. Concretamente, se trataba de la redacción de los tramos entre Majarabique y Valencina de la Concepción de 42 kilómetros y con un presupuesto de 7,3 millones de euros; Valencina y Sanlúcar la Mayor con 36 kilómetros y 7 millones de euros; Sanlúcar La Mayor y La Palma del Condado con 42 kilómetros y 7,9 millones de euros ; La Palma del Condado y Niebla con 42 kilómetros y 7,9 millones de euros; y por último, de Niebla a Huelva, con 42 kilómetros.

Los cinco tramos han sido adjudicados finalmente por un importe de 31,4 millones de euros, lo que permite que las empresas contratadas por el Ministerio de Transportes inicien de forma inmediata los trabajos de elaboración de los proyectos para los que tienen un plazo de entre tres y cuatro años. Una vez que estén finalizados, en torno a 2028 o 2029. Posteriormente, se deben licitar y adjudicar las obras de forma que previsiblemente no arrancarán hasta 2030.

Una demanda histórica

La nueva línea de Alta Velocidad entre Sevilla y Huelva está diseñada para velocidades de hasta 350 kilómetros hora, tendrá una longitud de 95 kilómetros y contará con una estación intermedia en La Palma del Condado. Se trata, de esta forma, de una nueva plataforma de alta velocidad en ancho internacional o estándar, independiente de la línea existente de ancho ibérico.

Se trata, además, de un proyecto que arrastra más de veinte años de espera. El primer estudio informativo que se llevó a cabo fue en diciembre de 2002 que dio lugar a un la redacción de proyectos constructivos y a un estudio de impacto ambiental que finalmente tuvo que declararse caducado al transcurrir los cinco años previsto por ley. Ahora, se retoman estos trabajos con la nueva licitación tras un periodo en el que el Ministerio analizó la viabilidad y la oportunidad de ejecutar esta inversión en alta velocidad.

El objetivo del gobierno autonómico andaluz, del Algarve y de las principales capitales es que el proyecto de alta velocidad continúe hasta conectar Sevilla, Huelva y Faro, una reivindicación que, de momento, no se ha situado entre las prioridades de los Ejecutivos de Portugal y España.