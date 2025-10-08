Gloria, la nueva barra gastronómica de Ovejas Negras Company en Sevilla

Una propuesta original y con personalidad, donde la robata, tradicional parrilla japonesa de carbón, y el humo se convierten en el hilo conductor de una carta dinámica que combina guisos, brasas y sabores de temporada. El proyecto cuenta además con la participación de Juan Delgado, empresario y socio, reconocido referente en el mundo de la moda y la gastronomía.

La carta incluye platos como la merluza frita con beurre blanc de manzanilla y perejil, los huevos rotos con gambones y salsa al ajillo, las mollejas de ternera glaseadas, espinacas y salsa tártara o una tortilla de patatas que, ojo, solo hacen una al día.

Una barra de 14 metros pensada para disfrutar de la cocina en directo y compartir una experiencia fresca y cercana / El Correo

Ovejas Negras Company inaugura en pleno centro de Sevilla un nuevo espacio gastronómico llamado Gloria, un nuevo concepto donde la barra recupera su papel protagonista. Al frente de este nuevo proyecto se encuentra Jesús Maya, uno de los jóvenes talentos más prometedores de la cocina andaluza, que imprime su sello personal en cada plato con una cocina de memoria, sabores reconocibles, fondos y salsas clásicas renovadas, y un hilo conductor basado en la robata, con el humo y las brasas como punto de unión de toda la carta.

La propuesta gastronómica de Gloria está pensada para aprovechar los mejores productos de temporada Anchoa y mantequilla de limón

El tomate, aguaillo de lechuga y sardina ahumada

Las albóndigas de vaca, níscalos y patata asada

Huevos rotos con gambones, patatas y salsa al ajillo

Mollejas de ternera glaseadas, espinacas y salsa tártara

Secreto de ángus

Guiso de albóndigas de vaca, níscalos y patata asada / El Correo

Coctelería con carácter propio

Desde la frescura cítrica al carácter del café o el mezcal, cada cóctel tiene su punto justo. Una propuesta elegante y atemporal con sabores que nunca pasan de moda. Además, se pueden acompañar con una selección de repostería conventual, como las yemas de San Leandro (dulces de Gloria).

Abacería La Previa

Gloria cuenta con varios ambientes diferenciados, una barra como eje central, mesas altas y una salita donde disfrutar de la sobremesa cualquier día de la semana. Todo ambientado con un gusto y selección de música que transforma el espacio y se convierte en un ingrediente más de la cocina, con noches de música disco de la época dorada Studio 54 y ritmos latinos; y mediodías de jazz electrónico y smooth.

Gloria, casa de comidas en pleno centro histórico de Sevilla / El Correo

Además, le preside una pequeña pero rotunda abacería llamada "La Previa", donde sin reservas puedes disfrutar de una carta concisa pero no menos apetecible, Gildas de anchoa, enlatados y conservas en vitirina, tortilla de patatas, ensaladilla de ventresca de atún casera, huevos rellenos o molletes hechos al momento.

La Previa, está pensada para aquellos que quieren tomarse algo antes de pasar a Gloria o simplemente para tomarse algo al paso. El interiorismo está lleno de detalles presidido por una goya de la gastronomía sevillana, la barra de madera original de Casa Marciano de 1928.

Jesús Maya ha forjado una trayectoria marcada por el talento y la inquietud creativa. Tras pasar por cocinas como El Bohío de Pepe Rodríguez o Lú Cocina y Alma en Jerez, creó incluso su proyecto más personal, el restaurante Enea que llegó a entrar en la guía Macarfi ocupando uno de los primeros puestos en el ranking de Sevilla. Junto a la rebosante creatividad de Jesús, se une la trayectoria de Ovejas negras Company, con más de 15 años creando propuestas gastronómicas con proyectos diversos que han marcado tendencia en la ciudad. Gloria se suma ahora a esa lista con la intención de ser un punto de encuentro donde Sevilla recupere el gusto por la barra como escenario gastronómico.

La elección del local donde estaba Zelai, referente durante años de la restauración sevillana, refuerza la vocación de Gloria de convertirse en un lugar emblemático, uniendo pasado y presente en un espacio único.

El proyecto cuenta además con el respaldo creativo y profesional de Juan Delgado, empresario con varias marcas de referencias en destilados y socio cuya trayectoria aporta un enfoque visual y comunicativo de primer nivel, especialista en proyectos que combinan moda, gastronomía y publicidad.