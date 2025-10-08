El gran solar de San Bernardo se habilitará como parking en superficie hasta que se venda para viviendas

El gran solar sin uso de San Bernardo, ubicado junto al mercado Puerta de la Carne, se habilitará como un gran aparcamiento regulado en superficie y gestionado por una empresa. La decisión de la Junta de Andalucía, titular de estos terrenos, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y será provisional hasta que se complete la revisión del pleneamiento urbanístico que ha puesto en marcha el Ayuntamiento que permitirá vender la parcela para que se ejecuten 214 viviendas de renta libre.

El gran solar ha sido empleado ya en otras ocasiones como aparcamiento en superficie aunque de forma no regulada oficialmente. Ahora, la Junta de Andalucía saca a licitación un contrato para que se adecúe el terreno y se gestione como parking, con tarifas públicas. A cambio recibirá un alquiler de 18.200 euros trimestrales. Se sigue así el mismo modelo que emplea el Ayuntamiento de Sevilla en otros suelos como la parcela de los Jardines del Valle que está pendiente de la ejecución de un proyecto para un nuevo colegio.

La Junta de Andalucía estima en el contrato que el cambio de calificación y la enajenación de los suelos para la promoción de nuevas viviendas no se ejecutará hasta al menos dentro de tres años, que es el plazo mínimo que tendrá este nuevo contrato que será prorrogable al menos otros seis meses más.

Viviendas de renta libre

El solar se trata de un suelo público que pertenece a la Junta de Andalucía e inicialmente iba a servir para oficinas de la Agencia Tributaria como equipamiento administrativo. Sin embargo, el Gobierno andaluz cambió de opinión al no necesitar en estos momentos más sedes públicas y solicitó hace menos de un año a la Gerencia de Urbanismo el cambio de uso de la parcela para que pasase a ser residencial, de forma que sirviera como una fuente de ingresos dentro del plan de enajenaciones y de eficiencia en la gestión del patrimonio público autonómico que tiene en marcha la Consejería. Según el expediente, se justifica que se trata además de un uso acorde con la zona en la que se encuentra la parcela.

El Consejo de la Gerencia de Urbanismo ya tomó conocimiento de esta petición y actualmente el avance de Estudio de Ordenación se encuentra en fase de exposición pública. Es decir, todavía deberá pasar por el pleno municipal para su aprobación inicial y definitiva. Tampoco ha superado aún la tramitación ambiental.