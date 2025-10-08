Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica: "Hoy podemos decir que El Correo de Andalucía ha vuelto"

Javier Moll, presidente del grupo Prensa Ibérica, al que pertenece El Correo de Andalucía, ha estado presente en la gala de los premios Importantes. Durante su discurso, Moll se ha mostrado agradecido a los participantes y premiados por su presencia para posteriormente resaltar el avance realizado a lo largo de los casi dos últimos años: "Se han superado las incertidumbres del principio y hoy podemos decir que El Correo ha vuelto".

Moll ha resaltado la importancia del nacimiento de los premios Importantes de El Correo de Andalucía. "Cuando un periódico regional de tanto arraigo se lanza a la aventura de premiar a los mejores, lo que persigue es que los ciudadanos descubran su propio caudal de talento y encuentren los ejemplos más inspiradores de entrega, compromiso, superación y valores".

El presidente de Prensa Ibérica cree que los galardones "irrumpen en la vida social de esta tierra con la vocación de convertirse en el espejo y el latido de la sociedad andaluza, que podrá reconocer lo mejor de sí misma en los méritos que reúne cada uno de los premiados". "Queremos subrayar y agradecer el esfuerzo cotidiano de personas, empresas e instituciones que, de manera sobresaliente, ayudan a construir la Andalucía de hoy y del mañana", resaltó.

Los premios Importantes son, en sus palabras, "un homenaje a la pluralidad y riqueza del ecosistema económico y social andaluz en campos hoy tan cruciales como la innovación, la empresa, la sostenibilidad, la cultura, el deporte o el servicio a la sociedad". "Estos premios llevan el sello de un diario que, desde 1899, ha sido voz, memoria y conciencia de este pueblo, acompañando a generaciones de andaluces en cada paso, en cada desafío y en cada transformación", destacó.

"El Correo... ha vuelto a leerse"

Javier Moll hizo referencia a la llegada de Prensa Ibérica al gobierno de El Correo de Andalucía. "No han transcurrido dos años" desde que el grupo "asumió el reto" y ya "hemos conseguido lo que muchos daban por imposible: resucitar y rejuvenecer una cabecera centenaria que necesitaba volver a la calle con un brío y una energía que hoy los lectores y los anunciantes perciben en cada una de sus noticias, sus reportajes y sus entrevistas".

"El Correo de Andalucía no quiere marcar la agenda; quiere que sean los lectores los que la marquen. Ellos son el centro de sus preguntas, sus historias y sus reflexiones", remarcó el presidente de Prensa Ibérica durante su discurso. "La ciudadanía y las instituciones empiezan a darse cuenta de que la cabecera, en muy poco tiempo, ha vuelto a conectar con los debates que interesan a los ciudadanos, estando en la calle y poniendo el oído en la conversación pública para priorizar los asuntos que, de verdad, quieren leer nuestros lectores".

Moll aseguró que "nuestro oficio sigue siendo servir a la sociedad informando, entreteniendo, vertebrando territorio y construyendo futuro. En estos 125 años de historia, El Correo fue siempre un periódico de la gente. Y esa esencia, la de estar pegados a la realidad y a la voz de los andaluces, es la que podemos decir con orgullo que hemos recuperado".

La recuperación de la cabecera decana de la prensa sevillana es ya un hecho y Moll lo sabe: "Hay quienes nos dicen con emoción: '¡El Correo es el periódico que siempre se leía en mi casa… y ha vuelto a leerse!'. Eso es motivo de emoción: "Nos alegra reconocernos y que nos reconozcan en este nuevo tiempo, con un formato 100% digital, pero con el espíritu de siempre y el mismo periodismo de calidad que durante muchos años fue marca de identidad".

Una ventana para conocer Andalucía

"En una Andalucía inquieta y atractiva para vivir e invertir, queremos convertirnos en la ventana a la que asomarse para conocer lo que ocurre más cerca -en la región, en la comarca, en el pueblo y en el barrio- pero también lo que ocurre más lejos gracias a la amplia red de profesionales que, en el resto de España y en el mundo, Prensa Ibérica pone a disposición de los lectores de El Correo", destacó Moll. El grupo cuenta con 1.200 periodistas repartidos por todo el territorio nacional en busca de un "enfoque hiperlocal".

"Desde el primer día dijimos que queríamos elevar la voz de Andalucía para se escuche en España. Queremos participar en el debate nacional con acento propio, contar con nuestras empresas, defender una financiación justa, desmontar tópicos y acabar con los prejuicios. Eso es El Correo: periodismo hecho aquí, al lado y del lado del pueblo andaluz… y siempre con empeño en decir la verdad", resaltó Moll.

Con ese ímpetu de renovación, también se ha apostado por una nueva forma de contar. Javier Moll expuso: "La cultura andaluza es flamenco y Semana Santa, ¡por supuesto!, pero es mucho más. Los profesionales de El Correo fueron los primeros en narrar nuestra Semana Santa de un modo diferente: en directo, con vídeos, con un ritmo trepidante y con emoción digital. No quisieron hacer lo mismo que los demás, buscaron su propio camino y sentimos que la gente, en la calle, lo ha valorado".

"Un periódico que trabaja para ustedes"

Lejos de conformarse con "la vuelta" de El Correo de Andalucía, Javier Moll dejó clara las intenciones del grupo, "porque aún hay mucho por hacer y mejorar". "Queremos más lectores, más conversación, más confianza", comenzó a pedir el presidente de Prensa Ibérica.

"Queremos que cada mañana nuestro diario digital sea su punto de partida… y, al final del día, su refugio; queremos que más andaluces sepan que El Correo es su casa y es el mejor timón para navegar las procelosas aguas de ese océano inabarcable que es Internet", destacó Moll.

La exigencia interna también es una petición a futuro. "Queremos mejorar. Desde el orgullo que representa tener nuestra sede en esta maravillosa ciudad, queremos mirar más allá de Sevilla para consolidar nuestra presencia en toda Andalucía. Queremos ampliar coberturas y queremos fortalecer nuestra relación con los lectores, con los anunciantes y con todos los actores que hacen posible que este proyecto siga creciendo. Somos y estamos. Somos un periódico que trabaja para ustedes, y estamos hoy aquí, esta tarde, celebrando no solo a los premiados sino a una comunidad entera que cree en la fuerza de la información, en el valor de la palabra y en el futuro de este periódico y esta región".