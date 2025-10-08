Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sevilla

Julio César Martínez, el joven sevillano detenido por Israel mientras viajaba en la nueva flotilla

Este estudiante de Historia del Arte de 21 años navegaba a bordo del Conscience, uno de los buques interceptados por el Gobierno israelí en la madrugada de este miércoles

Julio César Martínez, el joven sevillano detenido por Israel mientras viajaba en la nueva flotilla / RRSS

El Gobierno de Israel ha detenido en la madrugada de este miércoles a ocho españoles que formaban parte de la nueva flotilla. Entre los arrestados está Julio César Martínez Argent, un joven sevillano de 21 años que viajaba a bordo del Conscience, según ha informado la iniciativa Rumbo a Gaza, que ha recalcado que este barco "transporta civiles desarmados y carga humanitaria, incluyendo leche maternizada, suministros médicos y otras ayudas vitales para la población sitiada de Gaza".

"Si estás viendo este vídeo es porque hemos sido interceptados y he sido secuestrado por las fuerzas de ocupación israelíes o de algún país cómplice en el genocidio israelí de los palestinos", afirma el propio Julio César Martínez Argent en unas imágenes grabadas con anterioridad y difundidas este miércoles en redes sociales. "Hago un llamamiento a mis camaradas, amigos y familia para que demanden al Gobierno español nuestra liberación lo antes posible".

"El Gobierno español tiene la responsabilidad de proteger a su ciudadano Julio César Martinez Argent de cualquier tipo de interceptación por parte de Israel o la OTAN mientras navega hacia Gaza a bordo del Conscience", exigen por su parte desde Rumbo a Gaza. "El barco no está armado, no supone ninguna amenaza y opera en pleno cumplimiento de las leyes marítimas, humanitarias y de derechos humanos internacionales".

Según consta en la web oficial de la Freedom Flotilla Coalition, Martínez Argent "nació y vive hasta la fecha en Sevilla". "Comenzó a ser humanitario y activista al dejar el instituto, combinándolo con su carrera en Historia del Arte en la universidad. Asimismo, ha tenido gran experiencia por sus previas misiones en Ucrania, donde aprendió lo que es un entorno de guerra en las zonas del este", describen de este joven de 21 años.

A raíz de la interceptación de la nueva flotilla, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel ha emitido un comunicado en el que habla de "otro intento inútil de romper el bloqueo naval legal y entrar en una zona de combate que queda en nada". "Las embarcaciones y los pasajeros fueron trasladados a un puerto israelí. Todos ellos se encuentran a salvo y en buen estado de salud", ha apuntado el Ejecutivo israelí, que espera que los detenidos "sean deportados con prontitud".

